Galatasaray’da 2009 yılından sonra ilk

Galatasaray, Süper Lig’de 2009 yılında Kocaelispor’dan yediği 5 golden sonra Medipol Başakşehir’den de aynı gol sayısında kalesini kapatamadı.

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-1 mağlup oldu. Ağır bir skor alan sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte 2009 yılından sonra ligde bir ilki yaşadı.

Galatasaray, 2008-2009 sezonunun 21. haftasında Ali Sami Yen Stadı'nda Kocaelispor ile oynanan maçta kalesinde 5 gol görmüştü. O dönem Alman çalıştırıcı Michael Skibbe yönetimindeki sarı-kırmızılılar, sahadan 5-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakadan sonra ilk kez Başakşehir’den 5 gol yedi. O maçta da Kocaelispor'dan Taner Gülleri, fileleri 4 kez havalandırmıştı.

Medipol Başakşehir`den Galatasaray`a gönderme Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı ağırladı ve sahadan farklı bir galibiyet ile ayrılmayı başardı. Başakşehir sosyal medya hesabı maçın ardından yaptığı paylaşım ile birden gündeme oturdu. İlgili Haberi Oku