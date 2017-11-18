Galatasaray’a Fernando’dan kötü haber!

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'e konuk olduğu zorlu karşılaşmanın 20. dakikasında sarı kart gören Fernando, toplamda 4. kez sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir’e konuk olduğu zorlu karşılaşmada Fernando, 20. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Galatasaray’ın bu sezon kilit oyuncularından biri haline gelen Fernando böylece bu sezonki dördüncü sarı kartını görerek Aslan’ın Aytemiz Alanyaspor’u konuk edeceği müsabakada forma giyemeyecek.

Bu sezon Galatasaray’ın başarısının gizli kahramanlarından biri olan Fernando 12 lig maçının hepsinde forma giymişti. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig’in 11’inci haftasında oynadığı ve 5-1’lik skorla galip ayrıldığı Gençlerbirliği mücadelesinin ilk 11’inde değişikliğe gitti. Gençlerbirliği karşısında sarı kart görerek bu maçta cezalı duruma düşen Serdar Aziz yerine Ankara ekibine karşı oynanan mücadelede cezalı olan Badou Ndiaye ilk 11’e döndü ve Galatasaray 4’lü savunma ile sahaya çıktı.

Yine Gençlerbirliği maçında sol kanatta görev yapan Garry Rodrigues yerine Iasmin Latovlevici görev aldı. Sarı-kırmızlılar sahaya; Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Fernando, Tolga, Ndiaye, Belhanda, Eren, Gomis ilk 11’i ile çıktı. CANLI ANLATIM | Medipol Başakşehir 1-0 Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray, dev maçta en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Zorlu müsabakanın canlı ve görüntülü anlatımı ile dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlgili Haberi Oku