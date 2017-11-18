Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor 5-1’lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu

Medipol Başakşehir deplasmanında alınan 5-1'lik ağır yenilginin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, maçı değerlendirirken Adebayor faktörüne vurgu yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray’ın Medipol Başakşehir’e deplasmanda 5-1 mağlup olmasının ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Igor Tudor açıklamalarda bulundu.

Emmanuel Adebayor faktörüne vurgu yapan Tudor, kısa bir açıklama yaparken, “Sonuç çok büyük. Maça adeta 2-0 yenik başladık. İki golü yoktan yere yedik. İkinci yarı istediğimiz oyunu yansıtmaya başladık ama Adebayor çıktı sahneye. Sonucu belirleyen Adebayor oldu. Muhteşem oynadı. Daha fazla yaratmak için çift forvet çıktık ama rakibimiz bize izin vermedi. Adebayor bugün sahada sonucu belirleyen isimdi” dedi. Erman Toroğlu Tudor`a yüklendi! Erman Toroğlu, Galatasaray'ın deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynadığı mücadeleyi değerlendirdi. İlgili Haberi Oku