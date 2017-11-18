Fenerbahçe’de ‘Yıldırım’ başlangıç

Teknik patron Aykut Kocaman’ın istifadan vazgeçirilmesinin ardından yeni bir sayfa açan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Can Bartu Tesisleri’ne moral ziyaretinde bulundu.

Milli maç arasının ardından lige dönen Fenerbahçe, bembeyaz bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ligin ilk 11 haftasında 4 galibiyet alabilen, üst üste 3 maçından beraberlikle ayrıldıktan sonra Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın istifası ve geri dönüşüyle sarsılan sarı-lacivertliler, yarınki Sivas sınavıyla yeni bir başlangıç yapacak. Bu zorlu sınav öncesi Başkan Aziz Yıldırım, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne çıkarma yaparak hem Kocaman hem de futbolcularla görüştü.

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Aziz Yıldırım, düşünce ve isteklerini şöyle sıraladı:

AYKUT KOCAMAN’A

“Sana güveniyoruz. Seni çok seviyoruz. Ne kadar üzüldüğünü ve kırıldığını anlıyoruz. Ama bundan sonra bütün zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. Yönetim olarak sonuna kadar senin ve ekibinin arkasında duracağız. Başarı kadar başarısızlık da hepimizin. Kötü soruçlar sadece futbolcular ve sana fatura edilemez. Bundan sonra biz de üzerimize düşeni daha fazla yapacağız.”

FUTBOLCULARA

“Türkiye’nin en iyi kadrosusunuz. Bu zorlukların altından kalkabilirsiniz. Yeter ki takım olmayı başarın. Birbiriniz için mücadele edin. Çok kaliteli futbolcularsınız. Ama iyi bir takım oluşturmak sizin elinizde. İyi bir takım da daha fazla mücadele etmekle olur. Tek vücut olarak hedefe kilitlenin.”

“HAYDİ KALKIN AYAĞA”

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman da Yıldırım'dan ayrı olarak sarı-lacivertli futbolcularla bir toplantı yaptı. Öğrencilerine uyarılarda bulunan deneyimli hoca, “Şimdi ayağa kalkma zamanı. Bu sıkıntıları aşmak zorundayız. Takımımızın kalitesini her zaman dile getirdim ve sizlere hep güvendim. Bu takım şampiyonluğu hak eden bir kadroya sahip. Bunu şimdi göstermeliyiz. Herkes eteğindeki taşları döksün, birbirimize sarılıp takım olma zamanı geldi. Kaybedebilecek bir puana dahi tahammülümüz yok. Aslında kaybedilmiş bir şey de yok. Zirveyle aradaki puan farkını rahatlıkla kapatabiliriz” diye konuştu.