Erman Toroğlu Tudor’a yüklendi!

Erman Toroğlu, Galatasaray'ın deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynadığı mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Erman Toroğlu’nun Igor Tudor ile ilgili yaptığı sert eleştiriler…

‘Bu Galatasaray ile Tudor kaşınıyor. Ya sen çift forvetle çıkıyorsun. Başakşehir standart bir takım. Sen bu takıma karşı farklı şeyleri denemeye kalkarsan böyle olursun. Emre’nin olmaması Başakşehir’e fırsat oldu. Emre olduğunda diğer oyuncular topu ona veriyor. Yani Emre yönlendiriyor takımı. Ama çok zamanda takımın hızını düşürüyor. Emre’nin olmaması iyi oldu.

Gomis ve Eren bir adamlık oynuyor. Orta sahayı kalabalık tutacaksın bu takıma… Başakşehir kalecisi Volkan degaj yapmıyor. Oyun oynayarak çıkıyorlar. Başakşehirli oyuncular teknik olarak hepsi topa hakimler. Fizik olarak da iyiler.

Başakşehir, oynatmadı Galatasaray’ı. Bütün toplar Başakşehirli oyunculara geliyor. Fizik olarak çok iyiler.

Taffarel gittikten sonra Muslera’da sıkıntı oldu. Muslera eskiden ceza sahasına hakimdi, şimdi tedirgin oynuyor. Galatasaray sezon başında göze hoş gelen bir top oynuyordu. Şimdi onu da oynamıyor.

Tudor futbolculara bıraksın, futbolcular daha iyi bir takım çıkarıp oynarlar.’

Medipol Başakşehir 5-1 Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Medipol Başakşehir, konuğu Galatasaray'ı 5-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla iki takım 26'şar puanla zirvede buluştu. İlgili Haberi Oku