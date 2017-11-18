Cenk Tosun’a Juventus kancası!

Özellikle İngiliz ekiplerinin yakın takibindeki Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun için İtalyan devi Juventus'un da devreye girdiği öğrenildi.

ABD çıkışlı ESPN kanalı, Türkiye'deki kaynaklarına dayandırdığı özel haberinde Juventus'un, Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun ile ilgilendiğini öne sürdü. Özellikle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla göze giren futbolcuyu, Juve'nin, Higuain'le forma rekabetine sokmak için transfer etmek istediğini belirtti. Haberde, Juventus ‘scout'larının Cenk Tosun'u izlediği ve çok beğendiği ifade edildi.

Quaresma tam 7 yıl sonra penaltı kaçırdı Beşiktaş'ın Portekizli yıldız, Akhisar mücadelesinde Anderson Talisca'nın kazandığı penaltı pozisyonu sonrasında beyaz noktanın başına geçti. Topu, kaleci Milan Lukac'ın sağına gönderen 34 yaşındaki futbolcu, Sırp kaleciyi geçemedi ve 7 yıl sonra penaltı kaçırdı. İlgili Haberi Oku

İNGİLİZLER DE PEŞİNDE

İngiltere Premier Lig ekipleri de Cenk Tosun'u yakın takibe aldı. Beşiktaş ve Milli Takım'da attığı gollerle yıldızlaşan Cenk Tosun için sezon başında teklif yapan Crystal Palace dışında Tottenham Hotspur ve Newcastle United da devreye girdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Türkiye'nin Finlandiya ile oynadığı grubun son maçına gözlemcilerini gönderen üç takımın, devre arasında Beşiktaş'ın kapısını çalacağı iddia edildi.