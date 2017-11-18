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Bursaspor 0-0 Göztepe

Bursaspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşma başladığı gibi golsüz beraberlikle sona erdi. Kaleciler Harun ve Beto, sergiledikleri performanslarla takımlarının puan almasında önemli rol oynadılar.
13:0818 Kasım 2017
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Bursaspor 0-0 Göztepe

Süper Lig’in 12. haftasında Bursaspor, sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. İki takımın da kontrollü başladığı karşılaşmada ilk yarının son dakikalarında artan heyecan maç boyunca devam etti. Hem Bursaspor hem de Göztepe, rakip kalede etkili ataklar gerçekleştirirken, kaleciler Beto ve Harun’un performansları karşılaşmada gol olmasına izin vermedi.

Golsüz berabere biten maç sonrası puan hanesine birer puan yazdıran Bursaspor ve Göztepe, 18’er puana ulaştılar. Bursaspor 6., Göztepe ise 7. sıraya yükseldi.

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bursaspor bursaspor göztepe göztepe
Son güncelleme: 15:53 | 18.11.2017
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