Bunlar nasıl yedek?

Beşiktaş, çok iyi oynadığı bir müsabakada istediği sonucu elde edemedi ve çok pozisyon üretmesine rağmen golü, golleri bulamadı. İlk yarı boyunca bütün akınlarını sağ taraftan yaparak Quaresma ve Gökhan'la zaman zaman da merkezden Talisca ile yapmış olduğu çok etkili akınlarda pozisyonları buldu fakat golü bulamadı. Lens oyunda kaldığı süre içerisinde takımına katkı sağlayamadığı gibi sol taraftan yapması gereken genişliği ve en iyi özelliği olan derin ve delici koşuları yapmayarak kendisinden beklenen performansı ortaya koyamadı.

Takımında sol kanadını işlemez hale getirdi. Talisca yine sahanın en başarılı futbolcusuydu. İkinci yarı Babel'in oyuna girmesiyle iki kanat da işler hale geldi. Sağlı sollu yapılan kombine akınlar ve ortalara Akhisar defansı çok iyi kademe yaparak geçit vermedi. Ayrıca yapılan tüm ortalarda defansın hava hâkimiyeti ve ortaya konulan kademe başarısı Beşiktaş'ın forvetlerini ve pozisyonlarını öldürdü, durdurdu. Beşiktaş'ın bu tür müsabakalarda mutlaka Talisca'nın yaratıcılığına ve iş bitiriciliğine ihtiyacı var. Talisca her şeyi yaptı fakat golü bulamadı. Beşiktaş'ın ofansif oyuncuları durdurulunca devreye geçen yıl Oğuzhan'ın, Atiba'nın, Tolgay'ın sürpriz golleri ve asistleri çıkıyordu. Maalesef bu üçlünün ofansif olarak katkıları, sonuca yönelik etkileri yetersiz olduğu zaman Beşiktaş puan kaybedebilir. Mutlaka Oğuzhan ve Atiba'nın geçen yılki performanslarına ulaşması gerekiyor. Yoksa Beşiktaş'ın şampiyonluğu risk altına girebilir. Oyunu üçüncü bölgede iyi oynamasına rağmen Negredo'nun henüz takıma uyum sağlayamayışı, form tutamayışı, arkadaşları ile pas alışverişlerinde yeterli iletişimi sağlayamayışı Beşiktaş'ın net pozisyon bulma şansını çok etkiledi. Eğer Cenk ve Babel oyuna başlamış olsaydı bu maçı mutlaka kazanacağını gördük. Maalesef, Lens, Babel; Negredo da Cenk değil. Artık bunu kabul etmek lazım. Rotasyon Beşiktaş'a puanlar kaybettiriyor. Son olarak şunu söylüyorum: Yedeklerin bu performansı ile Beşiktaş'ın iki kulvarda yarışması çok zor.