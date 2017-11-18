Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Sayın Cumhurbaşkanı aslanlar gibi, kartallar gibi arkamızda durdu

Beşiktaş Divan Kurulu'nun kapanışında bir konuşma yapan Başkan Fikret Orman, "Sayın Cumhurbaşkanımız aslanlar gibi, kartallar gibi arkamızda durdu" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu’nun kapanışında bir konuşma daha yaptı. Genel olarak divanda konuşan üyelerin soru ve eleştirilerine cevap veren Orman, son zamanlarda gündeme getirilen ‘stadı kim yaptı’ sorularına da açıklık getirdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ”Aslanlar gibi, kartallar gibi arkamızda durdu, biz de burayı yaptık” ifadelerini kullandı.

Fikret Orman: Bizi Reza Zarrab ile ortak yaptılar! Beşiktaş Başkanı Fikret Orman siyah beyazlı kulübün Divan Kurulu Toplantısı'nda çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Orman, 'Reza Zarrab'a 1 tane loca sattık bizi ortak yaptılar!' diyerek tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Fikret Orman konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Stadı açtığımız 10 nisan 2016’dan 2018’e geldik. Neredeyse tam 1,5 senedir iskanla uğraşıyoruz. 45 santimlik yükseklik var ya; o kurula gir, meclisten geç, anıtlara git, oradan oraya git, oradan buraya gel. Planı olan, projesi olan bir şeyin iskanıyla alakalı 1,5 senedir bizzat uğraşıyorum. Bu stadın parası her şekilde bulunurdu ki en zor dönemde bulundu. Ama o izni bulmak mümkün olan bir şey değildi. Ben bunları bire bir yaşadım. Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman sayın Başbakanımızdı. Yaptığımız dönemde orası plansızdı, planı yoktu. SİT bölgesinde, anıtlar kurulu bölgesinde, Boğaziçi İmar Müdürlüğü bölgesinde bir yerdi. Orada burada bütün bu prosedürü, hepsini 8-10 aylık sürede yaptık. Açılışta da söyledim, ‘Cumhurbaşkanına şu kadar teşekkür edildi’ diye çok tepki gösterenler de oldu. Az, Allah ondan razı olsun. Arkamızda durdu. Biz de izni bu kadar kısa sürede aldık ve yıktık. İzin almaktan daha zoru ne biliyor musunuz: dezenformasyonlar; bakanları yaptırtmamak için uğraşır. Bürokratları yaptırtmamak için uğraşır. Hele o dönemin Spor Bakanı, yaptırtmamak için neler yaptı. Herkes, Kültür Bakanı bilir, buradan söylemiş olayım, o zatı muhterem burayı yıktırtmamak için elinden geleni yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız aslanlar gibi, kartallar gibi arkamızda durdu. Biz de burayı yaptık, Allah razı olsun.”

Cenk Tosun`a Juventus kancası! Özellikle İngiliz ekiplerinin yakın takibindeki Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun için İtalyan devi Juventus'un da devreye girdiği öğrenildi. İlgili Haberi Oku

”UEFA’NIN GÖZBEBEĞİ BİR TAKIM OLDUK”

Başkan Orman son olarak UEFA’nın gözbebeği bir takım haline geldiklerini sözlerine ekleyerek, ”UEFA’nın gözbebeği Beşiktaş’tır. Biz geldiğimizde yüzümüze bile bakmıyorlardı. Şimdi haftada bir, iki haftada bir sürekli bizimle ilgili yayınlar yapıyorlar. Bunun sebebi; neyse onu söyledik hiç yalan söylemedik. Şimdi, salı günü Porto maçımız var. Başta İngiltere, Hollanda, Galler olmak üzere 6 ülke federasyonunun başkanları bizim maçımızı seyretmeye gelecekler” dedi.