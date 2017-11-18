Avrupa’da ‘Yılın En İyi Kadın Voleybolcusu’ Eczacıbaşı Vitra’dan Tijana Boskovic

CEV Avrupa Voleybol Galası'nda Eczacıbaşı Vitra'nın Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic, 2017 yılının “En İyi Kadın Voleybolcusu” seçildi.

Her sene Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından belirlenen ve CEV Avrupa Voleybol Galası'nda açıklanan özel ödüllerde, Eczacıbaşı VitrA'nın 20 yaşındaki genç yıldızı Tijana Boskovic, 2017 yılının “En İyi Kadın Voleybolcusu” seçildi.

Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Eczacıbaşı VitrA derbisi sebebiyle galaya katılamayan Boskovic, ödülünü önümüzdeki günlerde teslim alacak. Turuncu beyazlı kulüp tarafından 2015-2016 sezonunda transfer edilen Sırp oyuncu, genç yaşına rağmen kısa sürede birçok başarı elde etti. Son olarak milli takımıyla 2017 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Boskovic, turnuvanın en değerli oyuncusu da seçilmişti. CEV Şampiyonlar Ligi`nde temsilcilerimizin eşleşmeleri belli oldu 2018 CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri çekilen kurayla belli oldu. İlgili Haberi Oku Kulüp Başarıları

• Sırbistan Şampiyonluğu (2013-2014)

• 2 Sırbistan Süper Kupası (2013 ve 2014)

• 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

• 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü

Milli Takım Başarıları

• 2014 Avrupa Gençler Şampiyonası- birincilik

• 2015 Dünya Kupası- İkincilik

• 2015 Avrupa Şampiyonası- üçüncülük

• 2016 Rio Olimpiyatları- ikincilik

• 2017 Avrupa Şampiyonası- birincilik

• 2017 Dünya Grand Prix- üçüncülük

Bireysel Başarılar

• 2014 Avrupa Gençler Şampiyonası- MVP-En Değerli Oyuncu

• FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası- MVP- En Değerli Oyuncu (2016)

• FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası- En İyi Pasör Çaprazı (2016, 2017)

• 2017 Dünya Grand Prix- En İyi Pasör Çaprazı

• 2017 Avrupa Şampiyonası- En Değerli Oyuncu