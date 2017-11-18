Atiker Konyaspor 1-1 Antalyaspor
Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmasında Atiker Konyaspor, Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında sezona kötü başlayan iki takım, Atiker Konyaspor ve Antalyaspor, Konya’da galibiyet için karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada taraflar 1-1’lik skorla sahadan birer puanla ayrıldı.
Sezon başı seyircisiz oynama cezası alan Atiker Konyaspor, 5 maç aradan sonra taraftarı ile buluştu. 75’te Fofana ile öne geçmeyi başaran ev sahibi skoru korumayı başaramadı. 85’te sahneye çıkan yıldız golcü Samuel Eto’o skora eşitliği getirdi. Son bölümde başka gol olmayınca bu sonuçla Antalyaspor 13, Atiker Konyaspor ise 11 puana yükseldi.
MAÇ KADROSU
Son güncelleme: 18:26 | 18.11.2017