Atiker Konyaspor 1-1 Antalyaspor

Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmasında Atiker Konyaspor, Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında sezona kötü başlayan iki takım, Atiker Konyaspor ve Antalyaspor, Konya’da galibiyet için karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada taraflar 1-1’lik skorla sahadan birer puanla ayrıldı.

Bursaspor 0-0 Göztepe Bursaspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşma başladığı gibi golsüz beraberlikle sona erdi. Kaleciler Harun ve Beto, sergiledikleri performanslarla takımlarının puan almasında önemli rol oynadılar. İlgili Haberi Oku

Sezon başı seyircisiz oynama cezası alan Atiker Konyaspor, 5 maç aradan sonra taraftarı ile buluştu. 75’te Fofana ile öne geçmeyi başaran ev sahibi skoru korumayı başaramadı. 85’te sahneye çıkan yıldız golcü Samuel Eto’o skora eşitliği getirdi. Son bölümde başka gol olmayınca bu sonuçla Antalyaspor 13, Atiker Konyaspor ise 11 puana yükseldi.