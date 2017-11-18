Arda Turan’dan Türkiye’yi duygulandıran Naim Süleymanoğlu paylaşımı

Türk ve dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun ölümü, tüm ülkeyi yasa boğdu. Barcelona'da forma giyen Arda Turan, Naim Süleymanoğlu'nun vefatı sonrasında duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu halterin efsane ismi Naim Süleymanoğlu’nun hayatını kaybetmesi tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Saat 15:00’de gelen acı haber sonrası sosyal medyada başsağlığı mesajları yağdı. Spor, sanat ve politika dünyasının önemli isimleri yaptıkları paylaşımlarla Naim Süleymanoğlu’nun hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü dile getirdiler. Barcelona’da forma giyen Milli futbolcu Arda Turan, duygusal bir paylaşımda bulundu.

Naim Süleymanoğlu`nun hafızalarımıza kazınan unutulmaz anı! Karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Milli atlet Naim Süleymanoğlu'nun hafızalarımızdan asla silinmeyecek 1996 Atlanta Olimpiyatları'ndaki harika performansını bir kez daha hatırlayalım.... İlgili Haberi Oku

Arda Turan, resmi Twitter hesabında Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu’nun satranç oynarken çekilmiş bir fotoğrafın altına “Dünya tarihinin en güzel spor fotoğraflarından biri. Bir tarafı boş kaldı şimdi; mekanın cennet olsun efsane…” mesajını paylaştı.