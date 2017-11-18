Alvaro Negredo’dan alan kaçırıyor!

Quaresma'nın Teleset Mobilya Akhisarspor maçında Negredo'dan topu alıp kullandığı penaltıyı kaçırması, akıllara Karabük deplasmanında Oğuzhan'ın vuruşunu getirdi.

Beşiktaş’ın Akhisar ile oynadığı maçta kazanılan penaltıyı kullanmak için Negredo’nun yerine geçen ve vuruşu gole çeviremeyen Quaresma, takımının 2 puan kaybetmesine neden oldu. Beşiktaş’ın bu sezon Karabükspor’la deplasmanda oynadığı ve 1-0 kazandığı maçta da Oğuzhan penaltı kaçırmıştı. Quaresma’nın yaptığı gibi Oğuzhan da atışı kullanmak isteyen Negredo’nun elinden topu almış ve atışı kendisi kullanmıştı.

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QUARESMA İÇİN ARKADAŞLARI SEFERBER OLDU

Hemen hemen her duran topun başına gelen ve atışları kullanmak isteyen Portekizli futbolcu, Karabükspor maçında da topu atışı kullanmaya hazırlanan Negredo’dan aldı. Yaptığı zayıf vuruşu da kaleci kurtardı. Siyah – beyazlı futbolcuların Quaresma’daki bu isteği hırsa bağlarken, “Çok iyi adam geçiyor, orta yapıyor, gollük paslar atıyor. Ancak şu duran toplardan O’nu kırmadan vazgeçirmeliyiz” dedikleri ve Portekizli futbolcuyu konuşarak ikna etmeye çalıştıkları öğrenildi.

Teknik direktör Şenol Güneş’in de Quaresma ile gerekirse bir görüşme yaparak frikik ve penaltılardan uzak durmasını isteyeceği belirtildi.

Quaresma tam 7 yıl sonra penaltı kaçırdı Beşiktaş'ın Portekizli yıldız, Akhisar mücadelesinde Anderson Talisca'nın kazandığı penaltı pozisyonu sonrasında beyaz noktanın başına geçti. Topu, kaleci Milan Lukac'ın sağına gönderen 34 yaşındaki futbolcu, Sırp kaleciyi geçemedi ve 7 yıl sonra penaltı kaçırdı. İlgili Haberi Oku

GÜNEŞ OYUNCULARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Beşiktaş’ın Akhisar ile sahasında golsüz berabere kalmasına rağmen oyundan memnun olan teknik direktör Şenol Güneş, maçtan sonra futbolcularına teşekkür etti.

Güneş, “Çok iyi oynadınız,. mücadele ettiniz. Biz oynamak isteyen taraftık ve bunu fazlasıyla gösterdik. Karşımızda ise oynamak istemeyen ve oynatmamaya çalışan bir takım vardı. Şans biraz yanımızda olsaydı rahatlıkla kazanabilirdik. Ama futbolda böyle şeyler de var. Şimdi bu maçı unutun ve Porto maçını düşünün. Çünkü Porto karşılaşması tarihe geçecek bir maç” dedi.