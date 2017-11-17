Yasin Öztekin nargile içerken yakalandı, taraftar ayaklandı
Süper Lig ekibi Galatasaray’ın kayıp yıldızı Yasin Öztekin, sosyal medyada nargile içerken çekilen fotoğrafının yayınlanması nedeniyle sarı kırmızılı taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
Ligde 2 gün sonra Medipol Başakşehir ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray’da 30 yaşındaki futbolcunun, gece geç saatlerde bir mekanda nargile içerken görüntülenmesi olay yarattı.
4 sezon önce Kayseri Erciyesspor’dan transfer edilen ve bu sezon ligde oynadığı 4 maçta sadece 64 dakika süre alan Yasin Öztekin’in bu tavrı tepkilere neden oldu.
İşte sosyal medyadan bazı tepki tweet’leri;
Yasin öztekin gibileri istemeyince yerli düşmanı ilan ediliyoruz Hala yabancı sınırı diyenlerin ağzına kürekle vuracaksın pic.twitter.com/xe5vVzifZe
— Metehan ϜϓſϞ (@_mthn_1905) 16 Kasım 2017
Gomis gece gündüz çalışırken, Yasin öztekin arkadaşlarıyla nargile içmeye gidiyor.. pic.twitter.com/WiUFUt4OWa
— GALATASARAY RUHU (@GS_RUHU) 16 Kasım 2017
Galatasaray forması giyen futbolculardan Yasin Öztekin ve İsmail Çipe’nin nargile keyfi. pic.twitter.com/fWxVOHvyXa
— GS Statistic (@GSStatisticTR) 16 Kasım 2017
Yasin Öztekin: İnstagram’da dümenden 2-3 çalışıyormuş gibi storysi attım. Şimdi nargile içebilirim. pic.twitter.com/J3doGc6LU1
— Galatasaraylılık (@Galatasarayllk) 16 Kasım 2017