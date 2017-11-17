Yasin Öztekin nargile içerken yakalandı, taraftar ayaklandı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yasin Öztekin, nargile içerken çekilen fotoğrafıyla gündeme geldi.

Süper Lig ekibi Galatasaray’ın kayıp yıldızı Yasin Öztekin, sosyal medyada nargile içerken çekilen fotoğrafının yayınlanması nedeniyle sarı kırmızılı taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

Ligde 2 gün sonra Medipol Başakşehir ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray’da 30 yaşındaki futbolcunun, gece geç saatlerde bir mekanda nargile içerken görüntülenmesi olay yarattı.

4 sezon önce Kayseri Erciyesspor’dan transfer edilen ve bu sezon ligde oynadığı 4 maçta sadece 64 dakika süre alan Yasin Öztekin’in bu tavrı tepkilere neden oldu.

İşte sosyal medyadan bazı tepki tweet’leri;

Yasin öztekin gibileri istemeyince yerli düşmanı ilan ediliyoruz Hala yabancı sınırı diyenlerin ağzına kürekle vuracaksın pic.twitter.com/xe5vVzifZe — Metehan ϜϓſϞ (@_mthn_1905) 16 Kasım 2017

Gomis gece gündüz çalışırken, Yasin öztekin arkadaşlarıyla nargile içmeye gidiyor.. pic.twitter.com/WiUFUt4OWa — GALATASARAY RUHU (@GS_RUHU) 16 Kasım 2017

Galatasaray forması giyen futbolculardan Yasin Öztekin ve İsmail Çipe’nin nargile keyfi. pic.twitter.com/fWxVOHvyXa — GS Statistic (@GSStatisticTR) 16 Kasım 2017