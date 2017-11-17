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Yasin Öztekin nargile içerken yakalandı, taraftar ayaklandı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yasin Öztekin, nargile içerken çekilen fotoğrafıyla gündeme geldi.
08:2517 Kasım 2017
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Yasin Öztekin nargile içerken yakalandı, taraftar ayaklandı

Süper Lig ekibi Galatasaray’ın kayıp yıldızı Yasin Öztekin, sosyal medyada nargile içerken çekilen fotoğrafının yayınlanması nedeniyle sarı kırmızılı taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

Ligde 2 gün sonra Medipol Başakşehir ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray’da 30 yaşındaki futbolcunun, gece geç saatlerde bir mekanda nargile içerken görüntülenmesi olay yarattı.

4 sezon önce Kayseri Erciyesspor’dan transfer edilen ve bu sezon ligde oynadığı 4 maçta sadece 64 dakika süre alan Yasin Öztekin’in bu tavrı tepkilere neden oldu.

İşte sosyal medyadan bazı tepki tweet’leri;

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