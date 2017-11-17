Trabzonsporlu yönetici Gökhan Saral’dan, Fenerbahçeli yönetici Selim Kosif’e sert yanıt

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un yöneticisi Gökhan Saral, Fenerbahçeli yönetici Selim Kosif'in Onur Kıvrak'ı hedef alan sözlerine yanıt verdi.

Trabzonspor takım kaptanı kaleci Onur Recep Kıvrak’ın, bir televizyon kanalına geçtiğimiz günlerde yabancı kuralıyla ilgili yaptığı açıklamalara cevap veren Fenerbahçeli yönetici Selim Kosif’e yanıt, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral’dan geldi. Saral, “Trabzonspor kaptanına laf etmek senin boyunu bir hayli aşar” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ile Fenerbahçe camiaları arasında süren sessizlik Trabzonspor kaptanı Onur Kıvrak’ın yabancı kuralı ile ilgili yaptığı açıklamalar üzerine bozuldu. 2010-2011 sezonundan beri iki kulüp arasındaki soğuk rüzgarlar, Muharrem Usta’nın başkanlık görevine gelmesinin ardından rafa kalkmıştı.

Ancak Fenerbahçeli yönetici Selim Kosif’in, kaleci Onur’un bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalara “Türkçe konuşmak istiyor ama transfer ücretini TL olarak almak istemiyor , Avro alıyor” cevabını vermesiyle iki kulüp arasında sözlü atışma yeniden başladı.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kosif’e şöyle yanıt verdi: “Trabzonspor üzerinden suni prim yapma telaşında olman güzel. Anlıyoruz ama Trabzonspor kaptanına laf etmek boyunu bir hayli aşar.”

Onur Kıvrak kariyerinin en acı dönemini yaşıyor Trabzonspor'da 10. yılını geride bırakmaya hazırlanan kaleci Onur Recep Kıvrak, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında alınan 6-1'lik yenilgiyle kariyerinde kalesinde en çok gol gördüğü dönemi yaşadı. İlgili Haberi Oku