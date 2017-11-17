THY Euroleague | CSKA Moskova 93-95 Fenerbahçe Doğuş

Fenerbahçe Doğuş, CSKA Moskova deplasmanında son topla kazandı ve dev bir zafere daha imza attı. THY Euroleague'de normal sezonun 8. maçında temsilcimiz normal süresi 83-83 biten karşılaşmayı Nicola Melli'nin son saniye dokunuşuyla parkeden 95-93 galip ayrıldı ve Avrupa'da 5. maçını kazandı.

THY Euroleague’de normal sezonun 8. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. CSKA Moskova, evinde Fenerbahçe Doğuş’u konuk ederken temsilcimiz, Nicola Melli’nin son salise basketiyle parkeden 95-93 galip ayrıldı ve 5. galibiyetini elde etti.

Nefes kesen mücadelenin normal süresi 83-83 beraberlikle biterken Fenerbahçe Doğuş ilk çeyreğini 27-16, ilk devresini ise 46-41 önde kapattığı maçta ev sahibinin baskısıyla oyuna denge getirmesine engel olamadı. Buna rağmen Zeljko Obradovic’in öğrencileri oyunu rakibe vermezken CSKA Moskova’ya Euroleague’de bu sezonki ikinci yenilgisini tattırmayı başardı.

Zorlu karşılaşmada maçın oyuncusu seçilen Jan Vesely, 31 sayı ve 5 ribaundla karşılaşmaya damga vurdu. Galibiyeti getiren sayıyı kaydeden Nicola Melli ise 11 sayıyla oynadı. Brad Wanamaker ve Kostas Sloukas’ın 9’ar asisti ise galibiyette çok büyük rol oynadı. Bu sezon Avrupa sahnesinde evinde ilk kez yenilen ev sahibinde ise Sergio Rodriguez’in 20, Nando De Colo’nun ise 18 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

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