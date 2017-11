Survivor All Star’da kimler var? Acun Ilıcalı’dan açıklama geldi İşte All Star 2018’de yarışacak 3 isim…

Survivor All Starda kimler var? sorusu yanıt bulmaya başladı. Acun Ilıcalı Twitter hesabından Survivor 2018'e katılacak üç ismi açıkladı. Işıcalı, Sema Aydemir, Merve Aydın ve Nagihan Karadere‘nin All Star’da yarışacağını twitter hesabından durdu. All Star olarak başlayacak olan Survivor'da eski yarışmacılar yer alacak. Uzun süredir kimlerin Survivor kadrosunda olacağı merak ediliyordu. Daha sonra Turabi kendi sosyal medyadan kadroda olduğunu açıkladı. Acun Ilıcalı'nın açıklamasıyla Survivor All Star'da yarışacak 3 isim belli oldu.

