Survivor All Star’da kimler var? Acun Ilıcalı’dan açıklama geldi İşte All Star 2018’de yarışacak 3 isim…

Survivor All Starda kimler var? sorusu yanıt bulmaya başladı. Acun Ilıcalı Twitter hesabından Survivor 2018'e katılacak üç ismi açıkladı. Işıcalı, Sema Aydemir, Merve Aydın ve Nagihan Karadere‘nin All Star’da yarışacağını twitter hesabından durdu. All Star olarak başlayacak olan Survivor'da eski yarışmacılar yer alacak. Uzun süredir kimlerin Survivor kadrosunda olacağı merak ediliyordu. Daha sonra Turabi kendi sosyal medyadan kadroda olduğunu açıkladı. Acun Ilıcalı'nın açıklamasıyla Survivor All Star'da yarışacak 3 isim belli oldu.

Acun Ilıcalı’dan açıklama geldi İşte All Star 2018’de yarışacak 3 isim… Acun Ilıcalı son olarak Sema Aydemir, Merve Aydın ve Nagihan Karadere‘nin All Star'da yarışacağını duyurdu. Böylece Survivor 2018 ünlüler takımı daha önceden yarışmış Survivor yarışmacılarından oluşacak.

İşte Acun Ilıcalı'nın o açıklaması;

#Survivor2018 'de bir ilk yaşanacak demiştik, All Starlar yeni Gönüllüler'e karşı… İşte bu yılın All Starlar kadrosuna dahil olan 3 isim; Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Merve Aydın. Hepsine başarılar diliyorum.. — Acun Ilıcalı (@acunilicali) 16 Kasım 2017

TURABİ DE SURVİVOR'DA

Daha önce iki kez Survivor'a katılan ve ikisinde de şampiyonluğa ulaşan Turabi üçüncü kez Survivor'a gidiyor. Haberi Sosyal medya hesabından paylaşan Turabi, yayınladığı videonun altına ‘3. defa Survivor mı? ‘İmkânsız…' dedi gururum. ‘Riskli…' dedi. Tecrübem, ‘Manasız…' dedi. Mantığım, ‘Yine de denemeye değer' dedi. Kalbim… ‘Seneye görüşürüz' mesajını yazdı.

İLK YARIŞMACI: CUMALİ AKGÜL

Geçtiğimiz haftalarda Beyaz Show'a katılan Ilıcalı Survivor 2018'in ilk yarışmacısının Iğdır'dan İstanbul'a yürüyen Cumali Akgül olduğunu açıklamıştı.

Geçtiğimiz yıl ise Survivor 2017 şampiyonu gönüllüler takımından Ogeday Girişken olmuştu.

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın 17 Mart 1990, Bakırköy, İstanbul'da doğmuş Türk atlettir. ENKA spor kulübünün atletizm branşı sporcusudur.2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Aynı yıl Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4×400 bayrak yarışında ikinci gümüş madalyasını da kazanmış ve Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını da geçmiştir.

Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2.seride yarışan sporcu, yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35'lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi. Sakatlık acısı nedeniyle ağlayarak yarışa devam edip bitirmesi, onu manşetlere taşımıştır. 12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2:00.23'lük derece ile 800 m Türkiye rekorunun sahibidir. 2014 Mart'ından itibaren star TV'de yayınlanan Survivor'da, ünlüler takımında yer almıştır. Adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmada Ahmet Dursun'la birlikte 3. olmuştur.

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Fenerbahçe’de yetişen Nagihan Karadere, 1 Ocak 1984 ‘te doğdu. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı. Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4×400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yer aldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Nagihan Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı. 7 Şubat 2016 tarihinde Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer alan Nagihan Karadere, Kıbrıs'taki Çeyrek Final'de Beşinci oldu.

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Sema Aydemir, Tayfun Akgün'ün antrenörlüğündeki Enkaspor'un milli atletidir. Sema Aydemir geçmiş yıllarda heptatlon branşında da boy gösterdi. Sema Aydemir Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir. Aydemir, 400 mt engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derece yapmıştır. 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunun Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlidir. Sema Aydemir ile Eşref Apak çiftinin Ali isminde bir çocukları bulunmaktadır.