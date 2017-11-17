Cüneyt Çakır 2018 Dünya Kupası’nda görev yapacak!

Türk hakem Cüneyt Çakır, 2018'de Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda görev alacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır’ın 2018 Dünya Kupası’nda görev alacağı açıklandı. Cüneyt Çakır’la beraber Bahattin Duran ve Tarık Ongun da Rusya’daki Dünya Kupası’nda düdük çalacak.

Daha önce 2014 Brezilya Dünya Kupası’nda görev yapan Çakır, Doğan Babacan’dan sonra 1974 yılından beri ilk kez Dünya Kupası’nda görev yapan ilk Türk hakem olmuştu.

Cüneyt Çakır, FIFA kokartı taktığı 2006’dan bu yana bir FIFA hakeminin yönetebileceği tüm üst düzey turnuvalarda boy gösterdi.

Çakır’ın hakemlik kariyerinde görev yaptığı öne çıkan turnuvalar şu şekilde:

– 2015 Barcelona ile Juventus arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali’ni yönetti.

– 2014 FIFA Dünya Kupası’nda maç yöneten ve yarı finalde düdük çalan ilk Türk hakem

– 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finali ve finalin 4. hakemi

– 2012 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası finali

– 2012 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali

– 2010 ve 2014 UEFA Avrupa Ligi yarı finali

– 2011 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası açılış maçı ve yarı finali

– 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası açılış maçı

– 2009 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası yarı finali

– 2007 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

2018 Dünya Kupası torbaları ve `ölüm grubu` alternatifleri Gelecek yıl Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda 32 takım 1 Aralık'ta 8 grupta eşleşecek. Brezilya, İspanya, Senegal ve Sırbistan grubu mümkün... Ya da Brezilya, İspanya, İzlanda ve Nijerya gibi bir grup da ortaya çıkabilir İlgili Haberi Oku 25 ORTA HAKEM GÖREV YAPACAK

Avrupa kıtasından 9 isim arasında Cüneyt Çakır da yer aldı. Avrupa’dan ayrıca Björn Kuipers (NED), Gianluca Rocchi (ITA), Damir Skomina (SVN), Jonas Eriksson (SWE), Antonio Mateu Lahoz (ESP), Szymon Marciniak (POL), Felix Brych (GER) ve Milorad Mazic (SRB) Dünya Kupası’nda görev yapacak.

Toplam 25 hakemden diğer isimler şöyle:

Asya (4)

Ravshan Irmatov (UZB), Alireza Faghani (IRN), Nawaf Shukralla (BHR), Ryuji Sato (JPN).

Afrika (3)

Bakary Gassama (GAM), Janny Sikazwe (ZAM), Gehad Grisha (EGY)

Kuzey Amerika (3)

Mark Geiger (USA), Joel Aguilar (SLV), César Ramos (MEX)

Güney Amerika (5)

Sandro Ricci (BRA), Néstor Pitana (ARG), Wilmar Roldán (COL), Enrique Cáceres (PAR), Julio Bascuñán (CHI)

Avusturalya (1)

Matt Conger (NZL)