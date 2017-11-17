Şenol Güneş: Hakem Beşiktaşlı demek en büyük hakaret

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Ligi 12. haftasında oynanan Akhisarspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Güneş’e, milli takıma gidip gitmeyeceği ile ilgili bir soru yöneltilmedi.

Güneş, hakemin oyunun temposunu çok kestiğini söylerken; “İki takım da gol atmayınca 0-0 bitti. 1 puan almayı planlayan bir takımla, 3 puan isteyen bir takımın oyun farkı sahada gözüktü. Kazanmak için yeterli pozisyonumuz vardı. Futbolda bazen şans, haksızlık bir araya gelebilir. Seyirci bugün yeterli desteği gösterdi. Futbolda bazen hak ettiğin oyunun karşılığı çıkmayabilir. Biz futbol oynamaya çalışan bir takımız.

Göztepe maçıyla buna baktığın zaman, bunun daha farklı bitmesi gerekiyordu. 2 puan kaybettik, 2 oyuncu kaybettik. Bu burada kalacak, hayat devam ediyor. Pepe’nin sakatlığı var ama, ciddi değil. Çarşamba gecesi gelen, Perşembe gecesi gelen var. Bunun sorgulanması gerekiyor. Neymar gidiyor hazırlık maçında oynuyor, Çin’e gidiyor oynuyor, geliyor oynuyor. Siz onu dinlendirmek zorundasınız. Girdiğimiz pozisyonlardaki şans ibresi tersine dönerken, rakibin pozisyonlarında bize çarpıp pozisyon oldu. Oyunun temposu kesildi. 7-8 dakika uzatmak değil, oyunun akıcılığını kesmemek önemli” ifadelerini kullandı.

Teleset Mobilya Akhisarspor maçını yöneten hakem Serkan Çınar’ın yönetimiyle ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, “Hakem şikayetleri hep söyleniyor. Biz top oynamaya çalışandık. Dışarıdan biri gelse kimin oynamaya çalıştığı, hakemin de kimi oynatmamaya çalıştığını görür. Kayıp zaman için isterse 15 dakika versin, oyunun akışını kesmemek lazım. Hakemlerimiz bu, antrenörlerimiz bu, medyamız bu. Algı yeni bir şey değil. Öyle yayınlar yapılıyor ki ‘Mete Kalkavan Beşiktaşlı’, vay anasını. O zaman bizim düşmanlarımız kim. Onları da bilelim. Hakemler nezdinde yerin dibine sokuyorlar. Bunun üzerinden muhakeme yapmak istemiyorum. Sabırlı olmak istiyoruz, konuşmak istemiyoruz. Hakem Beşiktaşlı demek, en büyük hakaret” diye konuştu.

‘YİNE BU HAKEMLE NE MAÇLAR KAYBETTİK’

Mete Kalkavan için “Beşiktaşlı” demenin siyah-beyazlı camiaya en büyük hakaret olduğunu anlatan Güneş, “Böyle Beşiktaş camiası yok ediliyor. Bu emekler de boşuna gitti. Kazansak suçluyuz. Yine bu hakemle ne maçlar kaybettik. ” ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Teleset Mobilya Akhisarspor’un Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı karşılaşmada Mustafa Yumlu’ya gösterdiği sarı kartı daha sonra iptal eden Ali Palabıyık’a değinen Güneş, “Ali Palabıyık’ın geçen hafta yaptığını yazıp, işlemiyorsunuz. Türk futbolu orada bitti.” değerlendirmesinde bulundu.

LENS’E DESTEK VERDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında iki önemli pozisyon kaçıran Jeremain Lens’in performansını değerlendiren Şenol Güneş, “Lens gayretliydi, iki pozisyonu vardı. Gayretine rağmen sonuca katkı yapamadı. Arkasında Babel vardı, onu kullanmaya çalıştık. Etkili atakları daha fazla yapmak için yeni oyuncular almak zorundaydık. Seyahatten ve milli takımdan geç gelen oyuncular vardı. Yorgundular.” diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi puan kaybı beklemediklerini ancak bunun gerçekleştiğini kaydeden Şenol Güneş, toparlanıp 21 Kasım Salı günü Porto ile yapacakları karşılaşmaya hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.

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