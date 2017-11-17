Rybolovlev mucizesi… Tuttuğu altın oluyor!

Futbolcu satışından 435 milyon dolar kazanarak Monaco mucizesinin mimarı olan Dmitry Rybolovlev, akçeli konulardaki dehasını sanat alanında da gösterdi. Rybolovlev 2013'te 127.5 milyon dolara satın aldığı Da Vinci’nin Salvator Mundi tablosunu 450 milyon dolara satarak tarihe geçti.

Dünya geçtiğimiz yıl Monaco mucizesini konuştu. Bu mucizenin mimarı ise Rus işadamı Dmitry Rybolovlev. 2011’de Fransa 2. Ligi’nde son sırada yer alan Monaco’yu satın alan Rybolovlev’in kurduğu sistem sayesinde kulüp inanılmaz bir başarı yakaladı. Hemen bir yıl sonra 2. Lig şampiyonu olan kulüp, sonraki her sezon 1. Lig’de ilk 3’te yer aldı ve geçtiğimiz yıl da şampiyonluğa ulaştı.

Monaco, yıldız oyuncuları Kylian Mbappe’yi Paris Germain, Benjamin Mendy ile Bernardo Silva’yı Manchester City’e, Bakayoko’yu Chelsea’ye Nabil Dirar’ı Fenerbahçe’ye satmıştı. Monaco bu satışlardan 435 milyon doların üzerinde kar elde etmişti. Halen Monaco’nun elinde piyasası çok yüksek bir kadro bulunuyor.

Dmitry Rybolovlev’in bu mucizeleri futbolcu satışıyla sınırlı değil. Yaz transfer döneminde oyuncu satışından 435 milyon doların üzerinde kar elde eden Monaco’nun sahibi Dmitry Rybolovlev, Da Vinci’nin ‘Dünyanın Kurtarıcısı’nı (Salvator Mundi) tablosunu 450.3 milyon dolara sattı. Rybolovlev, dört yıl önce tablo açık artırma olmaksızın özel bir satışta Da Vinci’nin ‘Dünyanın Kurtarıcısı’nı 127,5 milyon dolara alınmıştı. 1519’da ölen Leonardo da Vinci’nin 20’den az eseri günümüze kadar gelebilmiş durumda.

450 milyon dolara satılan ‘Salvator Mundi’ tarihin en pahalı sanat eseri ünvanını kazandı. Açık artırmayı kazanan kişinin kimliği ise açıklanmadı. Tabloda İsa Peygamber bir eli havada, diğer elinde ise cam bir küre tutarken tasvir ediliyor.

TABLONUN YOLCULUĞU

İsa peygamberin sol elinde bir küre ve sağ elini kaldırmış şekilde resmedildiği 1500’lü yıllara ait tablonun ilk sahiplerinden biri İngiltere Kralı I. Charles’tı. 1900’lü yıllara kadar ortadan kaybolan tablo daha sonra bir İngiliz sanat koleksiyoncusu tarafından satın alınmış, 1958 yılında ise da Vinci’nin orijinal eseri olmadığı zannedilerek 60 dolara satılmıştı. Hasar görmüş tablonun 2005 yılından sonra yapılan çalışmalarla da Vinci’nin orijinal eseri olduğu kanıtlanmış, tablo onarılmış ve son olarak Rus milyarder Rybolovlev tarafından 127,5 milyon dolara satın alınmıştı.

RYBOLEVLEV KİMDİR?

Rybolovlev, doktor bir ailenin çocuğu olarak 1966’da Rusya’nın Perm şehrinde dünyaya geldi. Aile mesleğini seçip tıp okuyan Rybolovlev, 1990’da kardiyolog olarak çalışmaya başladı. Daha sonra ticarete atılarak alternatif tıp ürünleri ve ilaç yapımında kullanılan maddeleri sattı. Ardından, bankacılık eğitimi alarak 1994’te kendi bankasını kurdu. Bir yıl sonra tüm hisselerini satıp gübre yapımında kullanılan potasyuma yatırım yaptı. Potasyum fiyatları kısa sürede 5 kat artınca Uralkali adlı gübre şirketinin değeri 35 milyar dolara çıktı. 2010’da Uralkali’deki yüzde 53 hissesini 4 milyar Euro’ya sattı.

BOŞANDIĞI EŞİNE 4.5 MİLYAR DOLAR TAZMİNAT ÖDEDİ

RUSYA’nın en popüler isimleri arasında yer alan Rbyolovlev’in de ekonomik olarak zarar ettiği bir durum var. Rus işadamı tarihin en pahalı boşanma davasının da kahramanı. Cenevre mahkemesi 2014’te, 6 yıl süren dava sonunda Rus işadamının, boşandığı eşi Elena’ya 4.5 milyar dolar tazminat ödemesi kararlaştırdı. Rybolovlev’in servetinin yarısına denk gelecek şekilde hesaplanan karar gereğince Elena, New York’taki 88 milyon dolar değerindeki dairenin de sahibi oldu.