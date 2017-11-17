Reklamcılar Ligi’nin şampiyonu Havas Media!
Re-Liga Reklamcılar Futbol Ligi'nin şampiyonu Havas Media oldu. Havas Media, namağlup çıktığı final maçında rakibini 2-0 gibi net bir skorla mağlup etti.
Türkiye'deki en büyük reklam ajansları ve yapım şirketlerini bir araya getiren Re-Liga Reklamcılar Futbol Ligi’nde geçtiğimiz Çarşamba günü final maçı oynandı. Universal McCann – Havas Media arasında oynanan final maçının kazananı Havas Media oldu.
Havas Media, toplam 36 takımın katıldığı Re-Liga 2017'de namağlup ünvanlıyla çıktığı final maçında rakibini 2-0’lık skorla devirdi.
Bu sonuçla Havas Media, önümüzdeki yıl Slovenya'da gerçekleşecek uluslararası halı saha turnuvasında Türkiye’yi temsil etme hakkını kazandı.