PSG’nin yıldızı Neymar ‘Saray yavrusu’ evini boşalttı

Paris Saint Germain'in sezon başında Barcelona'dan rekor bonservis bedeli ile transfer ettiği Neymar, Bougival'deki 'Saray yavrusu' evini boşaltma kararı aldı.

Geçtiğimiz yaz transfer sezonuna damga vuran ve Barcelona’dan Paris Saint Germain’e 222 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında imza atan Neymar, özel hayatına fazla müdahale ediliyor gerekçesiyle Bougival’de kiraladığı evi boşalttı. Neymar, Versailles Sarayı’na 7 kilometre mesafedeki 9 bin nüfuslu Bougival’de bulunan 5 bin metrekarelik toplam 5 katlı ‘Saray yavrusu’ villasından ayrıldı. Le Parisien gazetesine göre Brezilyalı dünya yıldızı Neymar, ‘Saray Yavrusu’ villasından çevre sakinleri yüzünden ayrılmak zorunda kaldı.

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Bougival’de oturan vatandaşların evinin fotoğrafını çekmesinden ve imza istemelerinden bunalan Neymar’ın böyle bir karar aldığı iddia edildi. Özel hayatının fazla işgal edilmesinden rahatsızlık duyan Neymar, bundan böyle Paris’in daha güvenli bir bölgesinde oturacağı belirtildi.

İşte Neymar`ın Paris`teki `Saray Yavrusu` Barcelona'dan Paris Saint Germain'e 222 milyon Euro rekor bonservis bedeli ile transfer olan Neymar'ın yeni villası ilk kez görüntülendi. Aylık 20 bin Euro kirası bulunan villa, Versay Sarayı'na 8 km uzaklıkta yer alıyor. İlgili Haberi Oku

Değeri 5 milyon Euro olan villaya Neymar ayda 20 bin Euro kira ödüyordu.