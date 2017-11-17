PSG’nin yıldızı Neymar ‘Saray yavrusu’ evini boşalttı
Geçtiğimiz yaz transfer sezonuna damga vuran ve Barcelona’dan Paris Saint Germain’e 222 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında imza atan Neymar, özel hayatına fazla müdahale ediliyor gerekçesiyle Bougival’de kiraladığı evi boşalttı. Neymar, Versailles Sarayı’na 7 kilometre mesafedeki 9 bin nüfuslu Bougival’de bulunan 5 bin metrekarelik toplam 5 katlı ‘Saray yavrusu’ villasından ayrıldı. Le Parisien gazetesine göre Brezilyalı dünya yıldızı Neymar, ‘Saray Yavrusu’ villasından çevre sakinleri yüzünden ayrılmak zorunda kaldı.
Bougival’de oturan vatandaşların evinin fotoğrafını çekmesinden ve imza istemelerinden bunalan Neymar’ın böyle bir karar aldığı iddia edildi. Özel hayatının fazla işgal edilmesinden rahatsızlık duyan Neymar, bundan böyle Paris’in daha güvenli bir bölgesinde oturacağı belirtildi.
Değeri 5 milyon Euro olan villaya Neymar ayda 20 bin Euro kira ödüyordu.