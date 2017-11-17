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Perasovic: ‘Kötü bir mağlubiyet oldu’

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, Panathinaikos karşılaşması sonrası maçın kendileri için zor olduğunu ve kötü bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.
00:0117 Kasım 2017
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Perasovic: ‘Kötü bir mağlubiyet oldu’

THY Euroleague'in 8. haftasında Anadolu Efes evinde Panathinaikos'a 81-82 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, “Bizim için zor bir maçtı, kötü bir mağlubiyet oldu. Maç çok sert geçti. Panathinaikos kazanmayı hak etti ama biz kazansaydık biz de kazanmayı hak ediyor olacaktık.

Maça kötü başladık ancak sonrasında oyunun sonuna kadar kontrolü elimize aldık. Ancak maçın sonlarında sayı yedik ve sayı bulamadık. Son hücumu kötü değerlendirdik ancak bunlar basketbolda olan şeyler” diye konuştu.

16 Kasım 2017 THY Euroleague: Anadolu Efes 81-82 Panathinaikos Anadolu Efes, THY Euroleague'de normal sezonun 8. haftasında konuğu Panathinaikos'a 82-81'lik skorla mağlup oldu. İlgili Haberi Oku

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anadolu efes thy euroleague Velimir Perasovic
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