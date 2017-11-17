Okul duvarına Gomis’in portresini yaptırdılar

Afrika'da bir okulun tadilatını yaptıran Bafetimbi Gomis'in portresini okul duvarına işlediler.

Galatasaray’ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis’ten alkışlanacak bir hareket daha geldi… Bafetimbi Gomis, Afrika’da bir okulun tadilatını yaptırdı.

Cardiff City forması giyen Bruno Manga ile ortak bir proje gerçekleştiren Fransız forvet, Gabon’un başkenti Libreville’deki bir devlet okulunun onarımını üstlendi. Oldukça bakımsız ve kötü durumda olan okul yapılan restorasyonun ardından yepyeni bir görünüme kavuşturuldu.

Yasin Öztekin nargile içerken yakalandı, taraftar ayaklandı Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yasin Öztekin, nargile içerken çekilen fotoğrafıyla gündeme geldi. İlgili Haberi Oku

Gabon’a yaz aylarında da yardıma muhtaç aileler için bir ziyarette bulunan Gomis’in o dönem verdiği sözü tuttuğu belirtildi. 7.5 milyon Gabon frangını (52 bin TL) bulan restorasyon için Gabonlular, okulun duvarına yıldız futbolcunun portresini yaparak minnettarlıklarını gösterdiler.