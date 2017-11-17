Okan Buruk hakeme ateş püskürdü! ‘Baştan sona…’

Akhisarspor Teknik patronu Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de 12 haftada oynanan ve Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları maçı değerlendirirken, maçın hakemi Serkan Çınar'a tepki gösterdi.

Teleset Mobilya Akhisasrpor Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig’de 12 haftada oynanan ve Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, mücadeleleriyle 1 puanı hak ettikleirni söylerken, maçın başından sonuna kadar hakemin baskısı altında kaldıklarını da dile getirdi.

İşte Okan Buruk’un maç sonundaki açıklamaları…

”Beşiktaş inanılmaz iyi bir takım. Böyle bir takıma karşı bir puan almak bizim için oldukça değerli.”

”Bir gol yesek bizim için farklı olabilirdi, maça ortak olamayadabilirdik. Maç boyunca pozisyonlar verdik. Bu kadar iyi bir takıma karşı pozisyonlar vermek normal. Özellikle son 10 dakika topun arkasına çok iyi geçtik. Belki Babel girdikten sonra oyun biraz değişti. Burada biraz zorlandık.”

”Şöyle bir gerçekte var, hakem dörtlüsünün de inanılmaz baskısı altında kaldı. İkinci yarı Emnes’in düşürülmesinin penaltı olduğunu düşünüyorum. Verilmeyen kartlar, hepsi. Maçın başından sonuna kadar hakemin baskısı altında kaldık.”

”Beşiktaş kazanmayı çok hak etti, biz de mücadeledemizle bir puanı hak ettik.”

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