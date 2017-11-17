Menajerlerden Fenerbahçe’ye hücum! Hasan Çetinkaya 90 menajerle görüştü

Avrupa’nın önde gelen futbolcu temsilcileri, devre arası transfer dönemi için Hasan Çetinkaya’ya yüzlerce oyuncunun sunumunu yaptı

İngiltere’de düzenlenen Wyscout 2017 seminerine katılan Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, yaklaşık 90 menajerle görüştü ve yüzlerce oyuncunun sunumunu izledi.

Vatan Gazetesi’nden Ali Can’ın haberine göre, devre arasında transfer yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, Hasan Çetinkaya’yı Londra’daki seminere gönderdi.

Avrupa’nın önemli futbolcularının menajerleriyle temaslarda bulunan Çetinkaya’nın 90 menajerle görüştüğü öğrenildi. Sarı lacivertli kulübün oyuncu arayışında olduğunu öğrenen menajerlerin soluğu Çetinkaya’nın yanında aldığı belirtildi.

KOCAMAN SÖZ ALDI

Ocak ayında kadrosunu sol bek, sol açık ve orta saha ile kuvvetlendirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman da yönetimden transfer için söz aldı.

Milli arada Osmanlıspor beraberliğinin yarattığı travmayı atlattığı öğrenilen deneyimli çalıştırıcının başkan Aziz Yıldırım ve kurmaylarına istediği oyuncuların listesini ilettiği ve genelde transferlerin ilk tercihlerden yapılacağı öğrenildi.

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