Maç başlamadan hastaneye kaldırılan hakem öldü

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanan UCAM Murcia - Monaco maçından 1 saat önce hastaneye kaldırılan mücadelenin hakemi Gianluca Mattioli,dün akşam hayatını kaybetti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde salı günü Monaco’nun UCAM Murcia’yı 68-65 mağlup ettiği maç öncesi trajik bir olay yaşandı.

Maçın İtalyan hakemi Gianluca Mattioli, kendini iyi hissetmediğini söyledi ve aniden hastaneye kaldırıldı. Kaptığı virüs nedeniyle 2 gün hastanede yaşam savaşı veren Mattioli, kaldırıldığı hastanede dün akşam hayatını kaybetti. 1 hafta sonra 50. yaş gününü kutlayacak olan İtalyan Hakem, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kariyerine 1985 yılında başlayan başarılı hakem, 607 üst seviye oyun yönetti. Avrupa ve İtalyan basketbolu bu haber ile resmen yıkıldı ve yas ilan etti.