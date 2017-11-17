Lionel Messi için flaş iddia!

Arjantinli televizyon yapımcısı Alejandro Burzaco, Barcelona'nın yıldız ismi Lionel Messi'nin Arjantin'in hazırlık maçlarına çıkması için 200 bin Euro aldığını iddia etti.

Arjantin’de televizyon yapımcılığı yapan ve 2015 yılında Copa America yayın hakları için rüşvet verme suçuyla FBI soruşturmasına yakalanan Alejandro Burzaco, Barcelona’nın yıldız ismi Lionel Messi hakkında flaş ifadeler kullandı.

Brezilya gazetesi Globo’nun iddiasına göre Burzaco, geçtiğimiz günlerde New York’ta girdiği davada Messi ve Arjantin için de açıklamalarda bulundu.

”MESSI, HAZIRLIK MAÇLARI İÇİN ARJANTİN’DEN PARA ALIYOR”

FIFA ile davası süren Burzaco, ”Lionel Messi, Arjantin ile hazırlık maçlarına çıkmak için maç başına 200 bin euro alıyor. Diğer bazı Arjantinli futbolcular da hazırlık maçları için para alıyorlar. Mauricio Macri, Arjantin’in başkanı ancak Lionel Messi de dünyanın en iyisi…” sözlerini kullandı.

Burzaco’nun açıklamalarının ardından ise Arjantin basını, bu sözleri yalanladı ve Arjantin Futbol Federasyonu’nun sadece maç primi verdiğini belirtti.

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