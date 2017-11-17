Konyaspor Başkanı’ndan TFF’ye veryansın

Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, Antalyaspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. 5 maçlık cezanın bu hafta sona erdiğini söyleyen Çakıcı, “Kış geldi ve Konyaspor taraftarıyla yeni buluşuyor. Cezayı hak edene verip, tüm şehri cezalandırmasınlar” ifadelerini kullandı.

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, özel açıklamalarda bulundu. Çakıcı, video hakemden, tribün yasağına kadar samimi açıklamalar yaptı. Özellikle video hakemin birçok takım gibi kendilerinin de gelmesini istediğini söyleyen Celalettin Çakıcı, “Anadolu Kulüpleri olarak bu konudan daha çok mustaribiz. Ciddi hatalara maruz kalıp ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Uygulamanın şu anda pasif, önümüzdeki yıl aktif hale geleceği düşünülünce inşallah iyi bir uygulama olur ama genel olarak baktığımızda birçok kritik noktada fayda sağlayacak gibi görünüyor” diye konuştu.

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“Kışa girdik ve taraftarımız takımımızla daha yeni buluştu”

Antalyaspor karşılaşmasında Atiker Konyaspor taraftarının 5 maçlık cezasının biteceğini söyleyen Celalettin Çakıcı, “Lig bizim için çok önemli ve kasım ayı geldi, artık kışa geliyoruz. Hem Milli Takıma, hem Türk futboluna sahip çıkan Konyaspor taraftarı, ilk kez bir lig maçında tribünde olacak. Aslında değerlendirilmesi gereken konulardan birisi bu. Kulüpler Birliği'nde bizim başımıza gelen ve bize yapılan bu ağır kararın, diğer kulüplere yapılmaması adına bilgilerimizi ve yaşadıklarımızı anlatıyoruz. Son 5 yılda birçok döneme damga vurmuş Konyaspor taraftarı, 18 Kasım'da ilk kez ligde takımını izleyecek. Türk futbolunun marka değeri diyoruz, genel değerlendirme yapıyoruz ama uygulamaya geldiğinde bir günah keçisi ilan edip kolay yoldan işi bir noktaya getiriyoruz. Bizim yaşadığımızı başka bir kulüp yaşamasın, biz de tekrarını yaşamak istemiyoruz. Marka değeri diyorsak, Türk futbolu diyorsak, bu oyun taraftarla güzel. Bunun bilincinde olup, bundan sonraki yaptırım ve cezalarımızı bu şekilde uygulayıp bireysele indirmemiz gerekiyor. Passolig diye bir olayımız var ve baktığımız zaman tribünde hata yapan seyirciyi ayırabilme kapasitesine sahip bir sistem. Öyleyse bireyselleştirip hak edene ceza verip tüm şehri cezalandırmamak gerekiyor diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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“Önceliğimiz ülke puanı ve Avrupa Ligi'nde üst tur”

Antalyaspor karşılaşmasının zor bir karşılaşma olacağını söyleyen Çakıcı, “Sezon başından bu yana değişikliklerimiz oldu. Yeni hocamız, farklı bir anlayışla futbolcularımızla birliktelik kurdu. Bunu hem Osmanlıspor maçında hem de Salzburg deplasmanında aldığımız 1 puanla gösterdik. Milli Takım arası bize iyi geldi diye düşünüyorum. Yarın alacağımız galibiyet ve moral, taraftarlarımızla birlikte olmamız, 4-5 gün sonra oynayacağımız Marsilya maçında da bize olumlu yansıyacaktır. Tabii Avrupa dediğimiz zaman bizim için öncelik ülke puanı ve bir üst tura çıkmak. Bunun için de şansımız devam ediyor. İnşallah Marsilya maçını alıp şansımızı son maça bırakabiliriz” açıklamasında bulundu.

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“Bu hafta beyaz bir sayfa açıyoruz”

Süper Kupa finalinde yaşanan olaylar sonucunda alınan 5 maçlık ceza nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini söyleyen Celalettin Çakıcı, “İnanın çok zor günler geçirdik. Bunun etkisini de hala üzerimizde hissediyoruz. Hem yönetimsel hem şehir hem de takım açısından çok zor günler geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Taraftar herkesin hemfikir olduğu büyük bir güçtür. Konyaspor taraftarı bunu alt liglerde olduğu dönemde de kanıtlamıştır, son dönemde Anadolu'da milli takım kucaklaşmasını tüm Türkiye'ye ilan eden ve alınan başarılı sonuçlara etki eden bir taraftar grubudur ama bir şekilde cezalandırıldık. Şu an ceza bitti ve geçmişi konuşmamak gerekir. Ancak konuşalım ki, bundan sonrasında en azından konuşmalarımızla etkileyebilirsek, bu durum başka takımların başına gelmesin. Çok etkilendik ancak bu hafta taraftarımızla birlikte beyaz bir sayfa açacağız. Hep birlikte Konyaspor'un gücünü hem ligde, hem Avrupa'da elimizden geldiğince göstermeye çalışacağız. Zor bir dönemdi şükürler olsun atlattık ve önümüze bakıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.