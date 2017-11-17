Kocaeli Birlikspor yönetimi fesh edildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kocaeli Birlikspor Kulübü’nde yönetim fesh edildi.

Kocaeli Birlik Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüzün pozitif yönde ivmelenme için kan tazelenmesi zaruri hale gelmiştir. Kamuoyunun da bildiği üzere kulübümüzün mevcut durumunun üzerine çıkabilmesi ve sorunlarını aşabilmesi için sezon başında 23 kişilik güçlü bir yönetimle yola çıkmıştık. Ancak yönetim kurulumuzda görev alan değerli arkadaşlarımızın bazılarının ciddi emek, özveri ve mesai isteyen bu işe yeterli zamanı ayıramaması ve bazı arkadaşlarımızın da heyecanını yitirmesi üzerine karar alınması elzem olmuştur. Bu noktadan hareketle kulübümüzün çıtasını yükseltecek yeni bir yapının önünün açılması için yönetim kurulumuzun fesih edilmesi kararına varılmıştır. Sezon başından beri kulübümüze emeği geçen tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür eder, yeni bir yönetim oluşturulana kadar şirket sahiplerimiz Erhan Yılmaz ve Ozan Keser tarafından kulüp yönetiminin sürdürüleceğini kamuoyuyla paylaşırız” ifadelerine yer veridli.

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