Giray Bulak’tan Mircea Lucescu’ya skandal sözler: ‘Elin gavuru, hristiyanı ülkemize gelmiş hoca olmuş’

Teknik direktör Giray Bulak, Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen bir sempozyumda A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu için şok ifadeler kullandı.

Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği spor söyleşilerine katılan teknik direktör Giray Bulak, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu hakkında skandal ifadeler kullandı.

Bir öğrencinin “Lucescu hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusunu yanıtlayan Bulak; “Elin gavuru, hristiyanı, ülkemize gelmiş hoca olmuş ‘ben yabancı oyuncuya karşıyım’ diyor. Madem karşısın benim ülkemde yabancı olarak ne işin var. Teknik direktör olabilirsin ama futbol direktörü olmak için akademisyenlik gerekir. Bu da Fatih Terim’de yoktu” sözlerini sarf etti.

Bir dönem Trabzonspor’un teknik direktörlük görevini yürüten Giray Bulak son olarak TFF 1. Lig’de Adana Demirspor’u çalıştırmıştı.

Yılmaz Vural`dan Lucescu`ya çok sert Erol Erdal Alkan eleştirisi Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, son dönemlerde gündemde yer alan Erol Erdal Alkan'ın Milli Takım'a çağırılması ile ilgili, ''A Milli Takıma seçilecek kadar değerli bulunmuş. Hoca 'seyrettim' diyor çocuğun babası 'görmedim' diyor. Yani tam bir orta oyunu hiç hoş değil'' dedi. İlgili Haberi Oku