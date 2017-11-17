Giray Bulak: “Gavur dedim ama Lucescu’yu savundum”

Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu hakkındaki tepki yaratan sözlerini açıkladı: 'Gavur dedim ama ırkçılık yapmadım. Lucescu'yu savundum'

Ümit GENÇ / SKOR ÖZEL

Milli Takım’daki performansı ve Türkiye’deki yabancı oyuncu sayısı ile ilgili söylemleriyle tartışma konusu olan Mircea Lucescu için çok konuşulan açıklamalar yapan Giray Bulak, ‘gavur’ ifadesini kullandığını kabul ederek kendisinin aslında Rumen Hoca’yı korumak istediğini ve sözlerinin çarpıtıldığını öne sürdü.

Sosyal medyada tartışma konusu olan sözleri sonrası SKOR’a açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik direktör, ‘Bir yabancı teknik adamın duyduğu rahatsızlığı biz Müslüman olarak duymadık’ ifadelerini kullandı.

İŞTE GİRAY BULAK’IN SÖZLERİ:

”Ben önceki gün Üsküdar’da gençlerin ve öğrencilerin yer aldığı bir programa katıldım. Orada bir öğrenci Lucescu ve yabancı sayısı ile ilgili bir soru yöneltti. Ben de o soruya cevap verirken şunları söyledim; Lucescu bir yabancı teknik direktör ve kendisi Hristiyan. Biz Hristiyan’a Türkiye’de ne diyoruz? Gavur diyoruz. Yabancı, gavur oluyor bizde…

‘BEN ASLINDA LUCESCU’YU KORUDUM’

”Ben aslında bunu söylerken Lucescu’yu korudum. Bir yabancı, yani gavur hoca kalkıp yabancı oyuncu fazla bu kadar olmaz diyor. Rahatsız oluyor bu durumdan. Bir yabancı söylüyor bunu! Ama benim Müslüman teknik adamlarım getirdi bu sistemi. Biz getirdik… Fatih Terim baskısıyla getirildi bu sistem Türkiye’ye. Bir yabancı teknik adamın düşündüğü kadar benim yerli hocalarım düşünmedi bunu.”

‘BEN ABDESTSİZ NAMAZ KILINMAZ DEDİM’

“Ben 2 sene yaptığım televizyon programında karşı geldim bu sisteme. Yabancı sayısı bu kadar fazla olmamalı dedim. Kimse dinlemedi o zaman. Irkçılık falan yapmadım… Ben aslında dedim ki, ‘Abdestsiz namaz kılınmaz.’ Ama insanlar diyor ki, ‘Giray Hoca namaz kılınmaz’ dedi.’

Şimdi 11 yabancı futbolcu oynayan Galatasaray’dan Milli Takım’a 1 tane oynayan Türk oyuncu alamıyorsa Lucescu mu suçlu yoksa sistem mi? Şimdi Arnavutluk’a yeniliyoruz, Romanya’ya yeniliyoruz.”

NE İDDİA EDİLMİŞTİ?

Bugün çıkan haberlerde Bulak’ın “Elin gavuru, hristiyanı, ülkemize gelmiş hoca olmuş ‘ben yabancı oyuncuya karşıyım' diyor. Madem karşısın benim ülkemde yabancı olarak ne işin var. Teknik direktör olabilirsin ama futbol direktörü olmak için akademisyenlik gerekir. Bu da Fatih Terim'de yoktu” sözlerini sarf ettiği iddia edilmişti.

İLGİLİ NOT: GAVUR SÖZCÜĞÜ OSMANLI’DA YASAKLANMIŞTI

1856 yılında Osmanlı Devleti içinde ilan edilen ve Osmanlı Devleti bünyesinde yaşayan, hangi dinden olursa olsun herkesin birbiriyle eşit haklara sahip olmasını öngören Islahat Fermanı ile birlikte, Gâvur sözcüğünün de içinde bulunduğu pek çok küçük düşürücü kelime yasaklanmıştı.

Sözcük Farsçadan ilk alındığında aşağılama ve hor gösteren bir anlam içermekteyken toplum arasında hızla yayılmış ve Arapça kâfir sözcüğü ile eş anlamlı olarak kullanılmaya başlanmış, hakaret güden anlamını büyük oranda korumuştur. (Kaynak: Wikipedia)