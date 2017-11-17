Galatasaray’da sarı alarm!

Galatasaray’ın Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Maicon, Fernando ve Badou N’diaye sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Bu maçla birlikte zor bir periyoda giren sarı-kırmızılılar, lig ikincisi Başakşehir ile mücadele ettikten sonra evinde Aytemiz Alanyaspor ve deplasmanda Beşiktaş ile mücadele edecek. Aslan, son haftalarda kırmızı ve sarı kart cezalarından dolayı tam takım olamadı. Başakşehir ile arasında bulunan 3 puan farkını arttırmak isteyen Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

3 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Serdar Aziz ile kırmızı kart cezası bulunan Sofiane Feghouli, Başakşehir maçında oynamayacak. Ayrıca Maicon, Fernando ve Badou N'diaye sarı kart sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu mücadelede sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Aytemiz Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.