FIFA Futbol Zirvesi İstanbul’da yapılacak

FIFA'ya üye federasyonların başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Zirvesi, 23 Kasım 2017 Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in de katılacağı FIFA Futbol Zirvesi, Shangri-La Bosphorus Otel’de gerçekleşecek. FIFA reformlarının temel girişimlerinden biri olarak 2016’da başlatılan, stratejik konuları görüşmek, tartışma platformu oluşturmak, münazara ve bilgi alışverişi için FIFA’ya üye ülkelerin bir araya geleceği zirvenin ardından

FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 23 Kasım Perşembe günü saat 18.00’de ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Altınordu`yu ziyaret eden Demirören`den yabancı sınırı yorumu Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören, Altınordu'nun kadrosunda yabancı oyuncu oynatmadığını hatırlatarak, “Keşke bu rakam artsa. 11 yabancıyla çıkılacağına 8 yabancıyla çıkılsa sahalara. Altyapıya önem vererek, yerli oyuncuları yetiştirdiğimiz sürece zaten yabancı sorunu kendi kendine ortadan kalkacaktır” dedi. İlgili Haberi Oku