Fernando, Yasin ve Ahmet’ten Galatasaraylılar Yurdu’na ziyaret

Galatasaray'ın yıldızları Fernando Reges, Yasin Öztekin ve Ahmet Çalık, Galatasaraylılar Yurdu'nu ziyaret etti.

Galatasaraylı Fernando Reges, Yasin Öztekin ve Ahmet Çalık, Florya’da bulunan Galatasaraylılar Yurdu’nu ziyarette bulundu. 3 oyuncu da Galatasaraylılar Yurdu’nda kalanlarla uzun süre sohbet ederken onlara Galatasaray Store’dan da hediyeler takdim etti. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra ziyaretle ilgili düşüncelerini kulüp televizyonuna aktardı. İlk olarak söz alan Brezilyalı yıldız isim Fernando ziyaretle ilgili olarak, “Beni çok mutlu eden bir organizasyon oldu. Bu tip organizasyonları daha fazla yapmamız lazım. Çünkü yaşlılarımızdan öğreneceğimiz çok fazla şey var. Hepimiz bir gün yaşlanacağız. O yüzden onları ihmal etmeden bu tip organizasyonlara devam etmemiz lazım” diye konuştu. Yasin Öztekin, “Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Teyzelerimizi, amcalarımızı ziyaret ettik. Hayır dualarını aldık. İnşallah yarın maçta da bize kuvvet, güç verir. Onlar eskiden bize sahip çıktı. Şimdi de bizim onlara sahip çıkmamamız lazım” ifadelerini kullanırken, Ahmet Çalık ise “Yasin Abi, Fernando ve ben çok güzel bir organizasyona geldik. Yaşlılarımızın yüzlerini güldürmek, onların kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak için böyle güzel bir organizasyonda buluştuk. Onların yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize. İnşallah böyle organizasyonlar çoğalır ve onların da yüzü her zaman güler” şeklinde görüş bildirdi. Galatasaray'da sarı alarm! Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Maicon, Fernando ve Badou N'diaye sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İlgili Haberi Oku