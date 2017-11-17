Fenerbahçe’deki Mehmet Topal krizinde mutlu son

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, yıldız orta saha oyuncusu Mehmet Topal ile yaptığı görüşme sonucunda aradaki buzlar eridi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’de Mehmet Topal krizinin tatlıya bağlandığı öğrenildi. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın başarılı orta saha oyuncusu ile uzun toplantı yaptığı ve meselenin tatlıya bağlandığı ifade edildi.

Bein Sports’un haberine göre; takımda ikinci kaptan olan Mehmet Topal’ın daha fazla sorumluluk alma konusunda hocasına söz verdiği belirtildi.

Yapılan görüşmede 31 yaşındaki futbolcu formsuzluğu ve düşen performansı nedeniyle moral bozukluğu yaşadığını ilettiği Aykut Kocaman’dan daha fazla forma şansı bulma konusunda güvence aldığı öğrenildi.

Deneyimli orta sahanın ocak ayında takımdan ayrılmak istediğine yönelik haberlerin doğru olmadığını Aykut Kocaman’a söylediği gelen haberler arasında. Öte yandan sarı lacivertli takımda Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Aykut Kocaman pazar günkü maçtaki on birini şekillendirmeye başladı.

Aziz Yıldırım açıkladı! Aykut Kocaman ve Mehmet Topal... Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın 'gerekeni yapacağım' çıkışıyla başlayan kriz ve daha sonra yaşananları Başkan Aziz Yıldırım açıkladı. İlgili Haberi Oku KALEDE YİNE VOLKAN DEMİREL

Kalede yine Volkan Demirel ile başlayacak olan Kocaman’ın sakatlığı bulunan Isla’nın yerine Şener’i sağ bekte, cezalı Neto’nun yerine Skrtel’i stoperde görevlendirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Skrtel’in yanında Neustadter, sol bekte Hasan Ali Kaldırım’a forma vermesi beklenen Aykut Kocaman orta sahanın merkezinde Josef de Souza-Ozan Tufan ikilisini bozmayı düşünmüyor. Ofansif hattın solunda Valbuena’nun yokluğunda Aatıf’a şans tanıyacak olan Kocaman’ın sağ kanatta Dirar, forvet arkasında Giuliano’yu oynatması bekleniyor. Sarı lacivertlilerin gol ayağı ise sakatlığını atlatan Jansenn olacak.