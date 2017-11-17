Farfan gol attı, Peru’da deprem oldu

Peru'ya Dünya Kupası bileti getiren gol ülkede deprem etkisi yarattı. Gerçek deprem...

SKOR DIŞ HABER / Yeni Zelanda’yı 2-0 yenerek Dünya Kupası’na katılma hakkı elde eden Peru’da kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynuyor.1982 yılından bu yana ilk kez Dünya Kupası’na gidecek olan ülkede 27. dakikada gelen gole verilen tepki de ülkede deprem etkisi yarattı. Jefferson Farfan’ın golü ile yaşanan sevinç mobil deprem uygulamalarının alarm vermesine neden oldu.

Sismoalert adlı uygulama Farfan’ın golü kaydettiği anda ‘deprem oldu’ bildirimi gönderdi.

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Kısa süre sonra Sismologia Chile, deprem bildiriminin taraftarların gol sevincinden kaynaklandığını, gerçek bir deprem olmadığını açıkladı.

Peru playoff maçındaki galibiyetiyle Dünya Kupası için 32’inci ve son bileti alan ülke oldu.

Maçın Peru için önemini anlatan son bir not: Başkan Pedro Pablo Kuczynski 16 Kasım’ı ulusal bayram ilan etti.