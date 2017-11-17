Fabri: ‘Son pasları daha net yapabilirdik’

Beşiktaş'ın file bekçisi Fabri, Spor Toto SÜper Ligi'nde 12. haftasında 0-0 berabere sonuçlanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından konuştu.

Beşiktaş’ın başarılı file bekçisi Fabri, Süper Lig’de 0-0 berabere kaldıkları Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fabri, rakip Akhisarspor’un çok iyi savunma yaptığını söylerken, son toplardaki hatalarına dikkat çekti.

İşte Fabri’nin maç sonundaki sözleri…

”Akhisar’ın emeğini unutmamak lazım. Çok iyi mücadele ettiler, çok iyi defans yaptılar. Gol pozisyonlarımız vardı. Son vuruşlarda, son pasta biraz daha net olabilirdik.”

”Maç boyunca devamlı konsantre kalmaya çalıştım. Takım olarak ileri çıkınca kalenize de toplar geliyor. Ben de elimden geldiğinde konsantre olmaya çalıştım.”

Beşiktaş 0-0 Teleset Mobilya Akhisarspor Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk etti. Vodafone Park'taki zorlu mücadele 0-0 sona erdi. İlgili Haberi Oku