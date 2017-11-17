Emmanuel Adebayor: ‘Kendimi öldürmeyi düşündüm’

Medipol Başakşehir'in golcü futbolcusu Emmanuel Adebayor, Fransız basınına özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

SKOR DIŞ HABERLER / Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir’in golcü futbolcusu Emmanuel Adebayor, Fransız basınına samimi açıklamalar yaptı.

Geçmiş dönemde ailevi sorunlar yaşadığını dile getiren Togolu oyuncu, Tottenham’da forma giydiği dönemde karşı karşıya kaldığı zorlukları anlattı.

33 yaşındaki golcü futbolcu, “Ailem beni merak ettiği için iletişme geçmiyor. Benden haber almak yerine paramı istiyorlardı. Hep söyledim, küçük kardeşlerim ailemizi manipüle ediyor” ifadelerini kullandı.

Tottenham’da sakatlandığı dönemle ilgili bir anısını anlatan Adebayor, “Tottenham’da sakatlandığım zaman kontrolden geçerken beni aradılar. Okul parasını ödeyip ödeyemeyeceğimi sordular ama benim sağlığımla ilgil hiçbir şey sormadılar” dedi.

Kariyeri hakkında konuşan Adebayor, “3 ya da 4 sene daha futbol oynamayı düşünüyorum ama ailenizin adı sizinle beraber ölene kadar geliyor. Kendimi öldürmeyi düşündüm ve bunu yıllarca herkesten sakladım” şeklinde konuştu.

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