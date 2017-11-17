Cristiano Ronaldo: ‘7 çocuk ve 7 Ballon d’Or istiyorum’
Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Fransız L’Equipe dergisine özel bir röportaj verdi. Samimi açıklamalarda bulunan Ronaldo, çocuk ve Ballon d’Or sevgisini şöyle anlattı: “Etrafımda ne kadar çok insan olursa, o kadar mutlu oluyorum. Çocuksuz bir hayat hiçbir şeydir. 7 çocuk ve bir o kadar da Ballon d’Or sahibi olmak istiyorum.”
Toplamda 4 Ballon d’Or’u bulunan ve yakın zamanda 4. kez baba olan Ronaldo, bu sezon gol sayısının düşük olmasına ise, “Neden gol sayımın düşük olduğunu soran insanları eleştirmiyorum. Garip olan şu; gol atmadığımda eve gidiyorum ve annem, oğlum, kardeşim bana ‘Sana ne oluyor’ diye soruyor” şeklinde değindi.
Paris Saint-Germain’in yeni kadrosu sorulan tecrübeli oyuncu, “PSG’den korkmuyorum. Biz Avrupa şampiyonuyuz ve kupanın son sahibiyiz. 2 yıl üst üste aldık. Buna saygı duymalıyız. Hazır olduğumuzu gösterdik” cevabını verdi. Ronaldo ayrıca, “Oynadığım sürece kazanabildiğim her şeyi kazanmak istiyorum. Şimdi hayalim 5. kez Ballon d’Or’u kazanmak. Seneye bir başkası için savaşacağım” ifadelerini kullandı. Portekizli’nin bu sezon 7 La Liga maçında yalnızca 1 golü bulunuyor.