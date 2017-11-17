Cezayir Mili Takım Teknik Direktörü Rabaj Madjer’i çıldırtan soru

Cezayir Milli Takım Teknik Direktörü Rabah Madjer, bir gazetecinin sorduğu soruya sinirlenerek açtı ağzını, yumdu gözünü...

SKOR DIŞ HABERLER / Cezayir Milli Takım Teknik Direktörü Rabah Madjer, Orta Afrika Cumhuriyeti ile oynadıkları hazırlık maçının ardından basın toplantısında bir gazeteciyle tartıştı.

Mücaleyi 3-0 kazanan Cezayir’de teknik direktör Rabah Madjer ve yıldız futbolcu Riyad Mahrez soruları yanıtlamak üzere basın mensuplarının karşısına geçti. Bir gazeteci, 3-0’lık Orta Afrika Cumhuriyeti galibiyetine rağmen son dönemde alınan kötü sonuçlar ve 2018 Dünya Kupası’na katılamamalarıyla ilgili Riyad Mahrez’in düşüncelerini sordu.

Yıldız futbolcunun konuşmaya başlayacağı sırada oyuncusunu “Bana iki saniye ver” sözleriyle durduran teknik direktör Madjer, adeta çılgına döndü.

Tecrübeli çalıştırıcı, “Bay Djebour, ulusal gazeteci, siz milli takımın düşmanısınız. Bunu herkesin içinde söylüyorum, herkes dinlesin beni. Hepinize saygı duyuyorum ama ona duymuyorum” diyerek gazeteci Djebour’a saygı duymadığını dile getirdi.

Riyad Mahrez neye uğradığını şaşırırken tepkisini sürdüren teknik direktör Madjer, cevap vermek isteyen gazeteciye “Kapa çeneni, kapa çeneni. Emekli ol ve mesleği gelecek nesillere devret” dedikten sonra diğer gazetecilere dönüp “Sıradaki soru lütfen” dedi.

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