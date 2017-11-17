CANLI İZLE: CSKA Moskova Fenerbahçe Doğuş maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Euroleague 8. hafta maçları

CSKA Moskova Fenerbahçe Doğuş maçını canlı izlemek isteyen basketbol tutkunları mücadele saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canı yayınlancak merak ediyor. Fenerbahçe Doğuş son maçında mağlup olurken CSKA Moskova sadece bir mağlubiyet alarak Euroleague'de lider konumda yer alıyor. Nefes kesecek mücadeleye saatler kaldı. CSKA Moskova THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son 70 maçta 4 yenilgi alırken bunların 3'ünü Fenerbahçe Doğuş'tan aldı. Bu akşam oynanacak mücadeleyi canlı izlemek isteyenler aşağıdaki linkten maçın yayınına ulaşabilir. Peki CSKA Moskova Fenerbahçe Doğuş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

Euroleague’de bu akşam Fenerbahçe Doğuş CSKA Moskova’nın rakibi olacak. Basketbolseverlerin merak ettiği CSKA Moskova Fenerbahçe Doğuş maçı canlı izleme yolları haberimizde. Aynı zamanda araştırılan basketbol maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlancak sorularının yanıtlarını da sizlerle paylaşıyoruz. 16 Kasım Perşembe günü (dün) son taktik antrenmanını İstanbul'da yaptıktan sonra Rusya yolculuğuna başlayan Fenerbahçe Doğuş, akşam saatlerinde Moskova'ya ulaştı. Ekibimiz, CSKA karşılaşması için son antrenmanını ise 17 Kasım Cuma günü (bugün) 11:00'de gerçekleştirdi. Peki CSKA Moskova Fenerbahçe Doğuş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Bu akşam oynanacak mücadelenin canlı izleme yolları ve tüm detaylar…

CSKA MOSKOVA FENERBAHÇE DOĞUŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN CANLI İZLENEBİLECEK?

Nefesler tutuldu, CSKA Moskova Fenerbahçe Doğuş maçı bekleniyor.Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi’nin 8. haftasında bu akşam Rusya’da lider CSKA Moskova’ya konuk olacak. Başkent Moskova’daki Megasport Arena’da oynanacak karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 3’ten canlı izlenebilecek. Aşağıda paylaştığımız linkten CSKA Moskova Fenerbahçe Doğuş maçını canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

CSKA MOSKOVA FENERBAHÇE DOĞUŞ MAÇI CANLI İZLE!

THY Avrupa Ligi 7’nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, sahasında Olympiakos’a 90-83 mağlup oldu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk periyodu dengeli geçerken, Olympiakos 2’nci periyoda 18-17 üstün girdi. 2’nci periyotta vites artıran Fenerbahçe Doğuş, 23-12’lik çeyrek skoruyla devreyi 40-30 önde tamamladı. Bu akşam oynancak CSKA Moskova maçı ile yaralarını sarmak isteyen sarı-lacivertlilerde hedef galibiyet.

Fenerbahçe Doğuş'ta Son Durum

Takımımızın bu karşılaşma öncesi EuroLeague'de dört galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe Doğuş, son maçında 15 Kasım Çarşamba günü Olympiacos'u ağırladı ve mücadeleden bir uzatma bölümü sonunda 90-83 mağlup ayrıldı. Müsabakanın son çeyreğinde önemli bir geri dönüşe imza atan ve maçı uzatmaya götüren Fenerbahçe Doğuş, Nunnally'nin 22, Wanamaker'ın da 15 sayı ürettiği akşamda galibiyete uzanamadı.

Ekibimiz, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 6. hafta mücadelesinde Darüşşafaka Basketbol'a konuk olmuştu. Fenerbahçe Doğuş, büyük çekişmeye sahne olan maçtan 84-78 mağlup ayrıldı. Bu mücadelede Wanamaker 22, Sloukas 15, Nunnally 14 sayı üretti.

Mücadelenin oynanacağı Mega Sport Arena'ya ulaştık! Takımımız, ısınma bölümü için parkedeki yerini almaya başlıyor! #NeverEnough #GameON pic.twitter.com/tNM6tm5IuL — Fenerbahçe Doğuş (@FBBasketbol) 17 Kasım 2017

Fenerbahçe Doğuş'ta sakatlığı bulunan Nikola Kalinic, takım çalışmalarının ilk bölümüne katılmaya başladı. Oyuncumuzun durumu, sağlık ekibimiz tarafından takip edilecek ve takım çalışmalarına tam olarak katılabileceği zamana ise karar verilecek. Nikola Kalinic'in yanı sıra Ali Muhammed ve Barış Hersek de Olympiacos maçı kadrosunda yer almadı.

Maç Önü Notları – Fenerbahçe Doğuş

Nikola Kalinic, Ali Muhammed ve Egehan Arna, bu sezon henüz EuroLeague'de forma giymedi.

Brad Wanamaker, son 15 EuroLeague maçının 14'ünde en az bir 3 sayı isabeti buldu.

Luigi Datome, son 10 EuroLeague maçında da en az bir 3 sayılık basket buldu.

Luigi Datome %91.28'lik faul yüzdesiyle birlikte EuroLeague tarihinin en iyi beşinci ismi olarak dikkat çekiyor.

Kostas Sloukas, maç başına 5.9 asist ortalamasıyla birlikte bu alanda ligin en iyi dördüncü oyuncusu.

James Nunnally %56.5 üç sayı yüzdesiyle birlikte EuroLeague'in en iyi üç sayılık atış kullanan ismi.