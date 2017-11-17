Bursaspor Göztepe’ye karşı evinde üstün

Süper Lig'de yarın sahasında Göztepe'yi ağırlayacak olan Bursaspor, İzmir ekibine karşı evindeki üstünlüğü ile dikkat çekiyor.

Süper Lig´in 12´nci haftasında Bursaspor, yarın sahasında Göztepe´yi ağırlayacak. Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda oynanacak bu zorlu randevuda Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan´ın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın 4´üncü hakemi ise Ali Şansalan. Mete Kalkavan´ın yönettiği maçlarda Bursaspor, 15 mücadelede 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken; Göztepe ise 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Her iki takımın da 17´şer puanı bulunuyor.

LİGDE 33´ÜNCÜ KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Bu mücadele ile birlikte Bursaspor ile Göztepe, Süper Lig tarihinde 33´üncü kez karşı karşıya gelecek. Bu maçların 14´ünü yeşil beyazlı ekip kazanırken, İzmir temsilcisinin ise 11 galibiyeti bulunuyor. 7 randevuda ise taraflar eşitliği bozamadı. İki ekip ligde en son Mart 2003’te karşı karşıya gelirken, sahadan galip ayrılan taraf 1-0’lık skorla Bursaspor oldu. Bursaspor, son 4 lig mücadelesinde yenilgi yüzü görmezken, Göztepe ise son iki maçından mağlubiyetle ayrıldı.

BURSASPOR EVİNDE ÜSTÜN

Yeşil beyazlı ekibin iç sahada ise Göztepe´ye karşı üstünlüğü bulunuyor. 16 kez İzmir temsilcisini sahasında konuk eden Bursaspor, bu maçların yalnızca 2´sini kaybetti. Geride kalan maçların 10´unu kazanan yeşil beyazlılar, diğer 4 randevu da rakibiyle puanları paylaştı. Göztepe ise, Bursaspor deplasmanında çıktığı 16 maçın 10´unda gol dahi atamazken, son 7 randevunun sadece birinde rakip ağları havalandırdı. Aynı zamanda yeşil beyazlı ekip, bu sezon ligde sahasında çıktığı 5 maçın 4’ünü de kazanmasını bildi.

GÖZLER YILDIZLARDA

Yarınki mücadele aynı zamanda her iki takımın yıldızlarını da karşı karşıya getirecek. Bursaspor´un Milli eldiveni Harun Tekin, 35 kurtarış yaparken; Göztepe´nin file bekçisi Beto ise 33 kurtarış yaptı. Böylelikle her iki kaleci de, bu sezon en fazla kurtarış yapan 5 kaleciden 2´si konumunda yer alıyor. Aynı zamanda gözler de golcülerde olacak. Bursaspor´da Dzon Delarge ve Pablo Martin Batalla, 4´er golle dikkat çekerken; İzmir temsilcisinde ise Adis Jahovic attığı 11 golle öne çıkıyor.

Bursaspor’un Göztepe karşısındaki muhtemel 11’i ise şu şekilde:

Harun, Ertuğrul, Ekong, Aziz, Barış, Badu, Jorquera, Batalla, Aziz, Jires, Stancu