Boston Celtics’i Golden State de durduramadı

Boston Celtics, TD Garden'da karşı karşıya geldiği Golden State Warriors'ı 92-88 mağlup ederek, ligdeki üst üste 14. galibiyetini aldı.

NBA'de normal sezon heyecanı iki karşılaşma ile devam etti. Boston Celtics, TD Garden’da karşılaştığı Golden State Warriors’ı 92-88 yenerek, ligdeki üst üste 14. galibiyetini aldı. Boston’da Jaylon Brown 22 sayı, 7 ribaund, Al Horford 18 sayı, 11 ribaund ve Kyrie Irving 16 sayı, 6 asist ile takımına katkıda bulundu. Ligdeki 4. mağlubiyetini alan Warriors’ta ise Kevin Durant 24 sayı, 3 ribaund ve Klay Thompson 13 sayı, 7 ribaund ile oynadı.

Houston Rockets, Talking Stick Resort Arena’da mücadele ettiği Phoenix Suns’ı 142-116’lık skorla mağlup ederek, ligdeki 12. galibiyetini aldı. Rockets’ta 48 sayı, 7 asist ile James Harden yıldızlaşırken, Ryan Anderson 24 sayı, 4 ribaund ve Eric Gordon 13 sayı, 3 asist ile mücadele etti. Suns’ta ise Troy Daniels 23 sayı, 3 ribaund ve Greg Monroe 20 sayı, 11 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

NBA'de normal sezon 11 karşılaşma ile devam edecek.