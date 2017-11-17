Beşiktaş’ta Pepe şoku! Akhisarspor maçının kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ın Portekizli savunma oyuncusu Pepe'nin Akhisarspor ile oynanacak lig maçının kadrosuna alınmadığı öğrenildi.
Bein Sports’un haberine göre; Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ta Pepe, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının kadrosuna alınmadı.
Yıldız futbolcu, Portekiz’in ABD ile yaptığı hazırlık maçının 10. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Sakatlanan Pepe’nin yerine Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Luis Neto oyuna girmişti.
Son güncelleme: 16:11 | 17.11.2017