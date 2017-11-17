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Beşiktaş’ta Pepe şoku! Akhisarspor maçının kadrosuna alınmadı

Beşiktaş'ın Portekizli savunma oyuncusu Pepe'nin Akhisarspor ile oynanacak lig maçının kadrosuna alınmadığı öğrenildi.
15:0617 Kasım 2017
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Beşiktaş’ta Pepe şoku! Akhisarspor maçının kadrosuna alınmadı

Bein Sports’un haberine göre; Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ta Pepe, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının kadrosuna alınmadı.

Yıldız futbolcu, Portekiz’in ABD ile yaptığı hazırlık maçının 10. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Sakatlanan Pepe’nin yerine Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Luis Neto oyuna girmişti.

15 Kasım 2017 Beşiktaş`ın savunmacısı Pepe, ABD maçında sakatlandı Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Portekizli savunmacısı Pepe, ABD ile 1-1 berabere kaldıkları maçın 10. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı İlgili Haberi Oku

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Son güncelleme: 16:11 | 17.11.2017
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