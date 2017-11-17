Beşiktaş Akhisarspor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? BJK maçı ne zaman? İşte muhtemel 11’ler!

Beşiktaş Akhisarspor maçı saat kaçta hangi kanalda soruları Google üzerinden araştırılıyor. Haberimizden maçın saatini ve kanalını öğrenebilirsiniz. Milli maç arasından sonra Süper Lig 12. hafta açılış maçında siyah-beyazlılar üç puan alarak zirve yarışından kopmak istemiyor. 11. defa karşılaşacak iki takımdan aralarında oynadıkları son maçı Manisa temsilcisi kazanmıştı. Peki Beşiktaş Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig 12. hafta açılış maçında Beşiktaş, Akhisarspor’u ağırlıyor. Maça saatler kala muhtemel 11’ler nasıl olacak merak ediliyor. Beşiktaş sahasında ligin flaş ekiplerinden Akhisarspor ile zorlu mücadeleye çıkacak. Beşiktaş, Ege temsilcisini yenip 12'nci haftayı da kayıpsız geçerek 3'te 3 yapmak ve Galatasaray ile Medipol Başakşehir'in birbirleri ile oynayacağı haftada puan farkını daha da azaltmak amacında. Siyahbeyazlıların Akhisarspor ile oynacağı mücadelenin saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırlıyor. Peki Beşiktaş Akhisarspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Süper Lig’de 12. haftanın açılış maçında bugün sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak. Beşiktaş Akhisarspor maçı, bu akşam saat 20.00’de Vodafone Park’ta oynanacak. Serkan Çınar yöneteceği Beşiktaş Akhisar maçı beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Süper Lig’in 12. haftasında bu akşam 20.00’de deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan T.M. Akhisarspor, bu sabah Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını noktaladı.

BEŞİKTAŞ TAKTİK ÇALIŞTI

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, top kontrol çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve duran top çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda olan Babel ve Pepe katılmadı. Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenman ile tamamlayacak ve daha sonra kampa girecek.

Asil formalarımız, Vodafone Park soyunma odasında futbolcularımızı bekliyor.#Beşiktaş pic.twitter.com/XMFsV80vPN — Beşiktaş JK (@Besiktas) 17 Kasım 2017

AKHİSARSPOR’DA OLCAN 11’DE

Süper Lig’e milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra cuma günü Beşiktaş’a konuk olacak Teleset Mobilya Akhisarspor’da sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Olcan Adın, ilk 11’e dönecek. Son olarak 29 Eylül’de Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada forma giyen Olcan, dizindeki sakatlık yüzünden Trabzonspor, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarını kaçırdı. Takımla çalışmalara başlayan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş önünde yeniden formasına kavuşacak.

Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde tam kadro Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda Teknik Direktör Okan Buruk, zorlu bir ekiple mücadele edeceklerini, ancak deplasmandan en az 1 puanla dönmek istediklerini söyledi. Buruk, “Hedefimiz maksimum puanı toplamak. Çok zor bir ligde oynuyoruz. Her takım her takımı yenebilir. İlk yarının sonuna kadar zorlu bir fikstürümüz var. Bu fikstürü en çok puanla geçersek ikinci yarı kendimiz için daha doğru bir hedef seçebiliriz” dedi.

CANER ERKİN CEZALI, MEDEL VE TOSIC CEZA SINIRINDA

Siyah Beyazlı takımda T.M.Akhisarspor maçı öncesinde Caner Erkin dışında cezalı futbolcu bulunmuyor.

9'uncu haftada oynanan M.Başakşehir maçındaki hareketlerinden dolayı TFF Disiplin Kurulu tarafında 6 maçlık cezaya çarptırılan Caner Erkin A.Alanyaspor ve Göztepe maçlarında cezasının 2 maçını tamamlamıştı. T.M.Akhisar maçında 3.hafta cezasını çekecek olan Caner, aynı zamanda sarı kart cezası da olduğu için 4 maçta daha sahada olamayacak. Milli sol bekin cezası 13 Aralık'taki Manisaspor ile oynanacak Türkiye Kupası rövanş maçında tamamlanacak.

Beşiktaşımız; beyaz forma, siyah şort ve beyaz konç ile TM Akhisarspor maçına çıkacak. Kalecimiz kırmızı forma giyecek.#Beşiktaş pic.twitter.com/lyU3lC0Gvr — Beşiktaş JK (@Besiktas) 17 Kasım 2017

Siyah Beyazlı takımda Medel ve Tosic ise 3'er sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. Her iki oyuncuda yarın akşam oynamaları ve sarı kart görmeleri durumunda 13'üncü haftada oynanacak E.Y.Malatyaspor maçında görev yapamayacak.