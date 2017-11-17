Ankaragücü’nden müthiş geri dönüş!

Ankaragücü, TFF 1. Lig'in 12. haftasında Denizlispor'u 2-1 yendi ve galibiyet serisini 3'e çıkardı.

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Ankaragücü sahasında Denizlispor’u konuk etti. 90 dakika sonunda Ankaragücü, Denizlispor’u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ankaragücü galibiyet serisini 3’e çıkardı.

Ankaragücü’ne galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Alihan Kubalas ve 73. dakikada Umut Nayir kaydetti. Denizlispor’un tek golünü 26. dakikada Leandro Kappel attı.

Ankaragüüc bu galibiyetin ardından TFF 1. Lig’de puanını 24’e çıkarırken, Denizlispor 11 puanda kaldı.

TFF 1. Lig’in 13. haftasında Ankaragücü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Denizlispor ise sahasında Balıkesirspor’u konuk edecek.

Kocaeli Birlikspor yönetimi fesh edildi TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaeli Birlikspor Kulübü'nde yönetim fesh edildi. İlgili Haberi Oku