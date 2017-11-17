Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel’den Beşiktaş maçı sonrası uzatma tepkisi

Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu ve hakem Serkan Çınar’ın maçın sonuna 7 dakika eklemesine tepki gösterdi.

Eryüksel yaptığı açıklamada; “1 puan aldığımız için sevinçliyiz, iyi bir takım Beşiktaş. Bu 1 puana ihtiyacımız vardı. İnşallah moral olur ve yolumuza devam ederiz. 7 dakika uzatma dışında iyiydi. 7 dakika uzatma fazlaydı. 6’şar değişiklik oluyor özel maçlarda, onlarda bile 7 dakika uzatma olmuyor. Kırmızı karta bakacağız” ifadelerini kullandı.

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