Adrien Silva’nın tuhaf transfer hikayesi… 14 saniye için…

Saniyelerin basketbolda çok önemli olduğunu sporseverler yakından biliyor. 14 saniyenin futboldaki önemi ise bu transfer döneminde ortaya çıktı

SKOR DIŞ HABERLER / Transferiyle ilgili evrakların FIFA’nın sistemine 14 saniye gecikmeli yüklendiği gerekçesiyle Leicester City’ye transfer olamayan Adrien Silva’ya bir şok da FIFA Spor Tahkim Mahkemesi CAS’tan geldi. 24 milyon bonservis karşılığında Sporting Lisbon’dan transfer edilecek olan yıldız ismin CAS’a yaptığı başvuruya ret yanıtı geldi.

CAS ret açıklamasında “Ön başvuru reddedilse de prosedürler devam edecek ve nihai karar şu anda tarihi belli olmayan duruşmadan sonra verilecek” ifadesi kullanıldı. Ancak 3 aydır futbol oynamayan Adrien Silva’nın Ocak ayındaki ara transfer döneminde zaten imza atabilecek olması ve mahkemenin nihai kararı sürekli ertelemesi tepkiye neden oldu.

FIFA daha önce de evrakları zamanında gönderdiğini ama Federasyon’un sisteminin ağır kaldığını öne süren Leicester’ın itirazını reddetmişti.

FIFA’nın ’14 saniye inadı’ 28 yaşındaki futbolcunun Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda forma giyme ihtimalini de oldukça düşürüyor. Adrien Silva şu anda Leicester City ile idmanlara da çıkamıyor.

Silva’nın babası da FIFA’ya konu hakkında tepki gösterenlerin başında geliyor. FIFA’nın ‘tuhaf’ ve ‘aptal’ davrandığını söyleyen baba Silva, oyunculara yardım etmek yerine para kazanmakla ilgilendiğini öne sürdüğü FIFA’ya tepki gösteriyor.

“Gecikme 5 dakika olsaydı, hatalıyız diyerek suçu kabul ederdik. Ama 14 saniye… Bilgisayarların nasıl çalıştığını biliyoruz… Onları da anlıyorum bunu kabul etseler daha önceki itirazlar tekrar gündeme gelecek ve eleştirilecekler. Ama yine de bunlar çok tuhaf ve aptalca.”