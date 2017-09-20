Volkan Demirel: Yedek kaldığım için de hatayı kendimde görüyorum

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Aytemiz Alanyaspor maçında ısınmamaya çıkmamasının tepki olmadığını dile getirdi.

Aytemiz Alanyaspor deplasmanında yedek kalan ve karşılaşma öncesi ısınmaya çıkmaması çok konuşulan Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel bu davranışının tepki amaçlı olmadığını ifade etti.

Milliyet Gazetesi’nden Senad Ok’un haberine göre; sarı-lacivertli file bekçisi maçtan sonra konuyla ilgili yakın çevresiyle yaptığı değerlendirmede, yedek kalmasına üzüldüğünü ancak takım kaptanı olarak da sorumluluklarını bildiğini dile getirdi.

Sezona kötü başlayan ve zaman zaman taraftarın protestosu ile karşılaşan Volkan, eski form grafiğini bir an önce yakalamak istiyordu. Alanya'da yedek kalmayı beklemeyen deneyimli kaleci bu nedenle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Fenerbahçe`de hücum borusu çaldı! İşte Kocaman`ın derbi planı... Dirar'ın yokluğunda Giuliano'yu sağ kanada kaydıracak Kocaman, Alper'i orta alana çekecek. Brezilyalı, Janssen'e yakın oynayarak ataklar esnasında forveti ikileyecek. İlgili Haberi Oku

Yakın çevresine içini döken Volkan Demirel'in, “Maçta oynamak isterdim. Yedek kaldığım için üzgünüm. Ancak ben takım kaptanıyım. Sorumluluklarımı biliyorum. Daha önce Kameni de çıkmadı ısınmaya. Bu nedenle böyle yorumlar yapmak doğru değil. Hem Kameni'ye hem de takım arkadaşlarıma kaptan olarak her zaman destek verdim ve vermeye de devam edeceğim. Bu destek oynasam da oynamasam da devam edecek. Yedek kaldığım için de hatayı kendimde görüyorum. Sorumluluk tamamen bana ait” ifadelerini kullandığı belirlendi.

DERBİDE ŞANSI YÜKSEK

Volkan'ın cumartesi günü Beşiktaş'la oynanacak derbide kaleye geri döneceği ifade edildi. Takım kaptanı olması ve derbi maçlardaki başarısı nedeniyle Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın dev maçta Volkan'ın tecrübesinden yararlanmak istediği öğrenildi.